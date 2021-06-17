الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عنصر إجرامي وراء سرقة السيارات فى النزهة

متهم
متهم

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، من القبض على عنصر إجرامي وراء سرقة سيارات بمنطقة النزهة ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها داخل جراج العقار محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص عامل سابق بجراج كائن بذات المنطقة محل البلاغ، ومقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية ، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المُستولى عليها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نظراً لسابقة عمله بجراج مجاور للعقار سكن المجنى عليه، تمكن من مغافلة حارس الجراج والاستيلاء على مفتاح السيارة من داخل الجراج ولاذ بها بالفرار.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمه بالسرقة، وبتطوير مناقشة المتهم المذكور، اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقات المتنوعة واعترف بارتكاب عدد (2) حادث سرقة من مواطنين، وباستدعاء المجنى عليهما اتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن وزارة الداخلية تتولى مهمة تزويد جميع المناطق بمنظومة الكاميرات، للكشف عن الجرائم التي تنال من أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، كما يتولى ضباط المباحث على مستوى الجمهورية مراقبة العناصر الخطرة والمسجلين للحد من نشاطهم الإجرامي.

 

مديرية امن القاهرة عنصر إجرامي سرقة سيارات النزهة

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