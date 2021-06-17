الخميس 17 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

برلماني: طفرة المستشفيات الجامعية أهلتها لاستقبال 20 مليون مريض سنويا

النائب طارق عبد الهادي
النائب طارق عبد الهادي

قال النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، إن السنوات السبع الماضية، شهدت إنجازات ملموسة في مجال المستشفيات الجامعية، وفق خطة استراتيجية شاملة تبنتها الدولة للارتقاء بها لمصلحة المواطن المصري.

وأضاف عبد الهادي، في تصريحات له اليوم، أن عدد المستشفيات الجامعية في عام 2014 بلغ 88 مستشفى، بينما وصل العدد إلى نحو 115 مستشفى عام 2021 بزيادة 27 مستشفى، وبتكلفة إجمالية 16 مليار جنيه، وفي حين بلغ عدد الأسرة قبل 7 سنوات، (28.958)، وصل اليوم إلى ما يقارب 36 ألف سرير، فيما بلغت عدد أسرّة العناية المركزة داخل المستشفيات الجامعية، العام الجاري 2021، نحو 4830 سريرًا، وهو ما يعني تطوير نوعي وكمي في مجال المستشفيات الجامعية.

وشدد عبد الهادي، أن تطوير مستشفيات الجامعة يندرج في اطار الرؤية الشاملة للرئيس السيسي، بتطوير قطاع الصحة في البلاد.

وأوضح نائب الشيوخ، أن الارتقاء بالقدرات المادية والبشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي، يساهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين، مضيفا: أن عدد المرضى وصل إلى نحو 20 مليون مريضا في السنة يترددون على المستشفيات الجامعية، بزيادة 4 ملايين مريض عما كان في 2014، وهو ما يكشف حجم الانجازات التي تمت في قطاع المستشفيات الجامعية والثقة في إمكانياتها وكوادرها، وفى ضوء توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة في مصر، وتطوير القدرات المادية والبشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي، بما يساهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوي الرعاية الصحية التي يتلقونها.

وفى هذا الإطار، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية حول التطورات التى شهدها قطاع المستشفيات الجامعية خلال الفترة من 2014 - 2021، والتي شهدت العديد من الجهود البارزة لتطوير منظومة المستشفيات الجامعية فى مصر، حيث أشار التقرير إلى أن عدد المستشفيات الجامعية عام 2014 بلغ 88 مستشفى، بينما وصل إلى 115 مستشفى عام 2021 بزيادة 27 مستشفى، بتكلفة إجمالية 16 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسرة عام 2014 (28958) بينما وصل إلى (35825) سريرًا عام 2021 بزيادة قدرها (6867) سريرًا، كما بلغ عدد أسرة العناية المركزة عام 2014 (3000) سرير، بينما وصلت إلى (4830) سريرًا عام 2021 بزيادة قدرها (1830) سريرًا بتكلفة إجمالية مليار و800 مليون جنيه، ويمثل حوالى 50% من عدد أسرة العناية المركزة بالقطاع الحكومى.

وأوضح التقرير، أن عدد المرضى عام 2014 بلغ (16 مليون سنويًّا)، بينما وصل إلى (20 مليون مريض سنويًّا) عام 2020، وأشار التقرير إلى أنه خلال عام 2020 فقط، قامت المستشفيات الجامعية بإجراء 20 مليون و 135 ألف مناظرة طبية، وإجراء مليون ونصف عملية جراحية منها 300 ألف عملية ذات مهارة خاصة، فضلاً عن إجراء مليون و 200 ألف جلسة غسيل كلوى.

وأوضح التقرير، أنه في إطار الارتقاء بخدمات المستشفيات الجامعية تم في السنوات الأخيرة افتتاح وتطوير أقسام جديدة بتلك المستشفيات، وهى: تطوير مبنى المعهد القومي للأورام، ومستشفى طوارئ القصر العيني، وتطوير البنية التحتية والتجهيزات لعدد 18 مستشفى جامعي نموذجي شاملة أقسام ومستشفيات الطوارئ بتكلفة تقديرية حوالي 2 مليار و700 مليون جنيه، وتطوير 13 غرفة عمليات بتكلفة 15 مليون جنيه بنظام الكبسولة لخدمة المرضى بمستشفى الزقازيق الجامعي، فضلاً عن أعمال التطوير بمستشفى سموحة لطب الأطفال بتكلفة أكثر من 20 مليون جنيه.

المستشفيات الجامعية وزارة التعليم العالي مجلس الشيوخ وزير التعليم العالي النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ

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