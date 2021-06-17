ارتفاع حرارة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع استمرار نشاط الرياح على القاهرة وعدد من الأماكن في مختلف محافظات مصر اليوم الخميس، حيث تستقر درجة الحرارة وتتراوح بين 25 و28 درجة للعظمى خلال النهار، مشيرًا إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة والبحر الأحمر من معتدلة لمضطربة.

وأضاف "شاهين" في تصريحات لـ"الدستور"، أن طقس اليوم الخميس سيكون حار قليلا نهارًا، ولطيف ومعتدل ليلا، كما سيكون حار بشكل ملحوظ على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، متوقعًا أن يكون الطقس لطيفًا خلال الليل على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، بينما يكون معتدلاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة البحر

هيئة الأرصاد الجوية أكدت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة اليوم واتجاه الرياح من شمالية غربية إلى شمالية شرقية، كما سيرتفع الموج من متر إلى مترين إلا ربع، ويكون البحر الأحمر بين معتدل ومضطرب وارتفاع الموج يتراوح بين مترين و3 أمتار ونصف والرياح شمالية غربية.

حركة الرياح

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، نشاط الرياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 16 و20 عقدة.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وقال محمود شاهين إن درجات الحرارة اليوم في مصر نهارًا بين 25 درجة في مطروح و38 درجة في أسوان وإدفو وأبوسمبل وهي تعادل درجات الحرارة خلال أحوال الطقس اليوم في المحافظتين.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة كالتالي: بلطيم 28-20، دمياط 27-20، الزقازيق 32-20، طنطا 31-20، المنصورة 32-20، شبين الكوم 32-20، دمنهور 30-20، سيوة32-19، مطروح 25-19، السويس 32-20، الإسماعيلية 32-20، شرم الشيخ 33-26، الغردقة 33-26، العريش 27-20 درجة، أسوان 38-25، أسيوط 34-22، الفيوم 32-21، الأقصر 37-25، قنا 36-25، إدفو 38-26، سوهاج 35-23، أبوسمبل 38-26، المنيا 34-22، بنى سويف 33-21، الوادي الجديد 35-25 درجة.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وأشار "شاهين"، إلى أن طقس غدا الجمعة سيشهد نشاطًا للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يشهد طقس السبت نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية، وجنوب سِيناء وشمال الصعيد.