175 إصابة جديدة بكورونا في تايوان

أعلنت تايوان، اليوم الخميس، تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 13 ألفا و584 حالات مؤكدة منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وذكر مركز مكافحة الأوبئة المركزية بحسب صحيفة (فوكس تايوان)، عبر موقعها الإلكتروني، أن تايوان سجلت 19 حالة وفاة خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بدء جائحة كورونا إلى 497 شخصا.

وبحسب مركز مكافحة الأوبئة التايواني فإن هناك 11 رجالا و8 سيدات ضمن حالات الوفيات الجديدة، مشيرا إلى تزايد حالات الإصابة في البلاد بشكل ملحوظ .

- ترتيب الدول حسب إصابات كورونا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة فيروس كورونا المستجد في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.