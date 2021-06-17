إليك مواعيد مكتبة الإسكندرية 2021.. وأسعار تذاكرها

مواعيد مكتبة الإسكندرية تلقى يوميا نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي من قبل الراغبين في زيارتها من رواد العلم بكافة المجالات لاحتوائها على نفائس الكتب منذ إنشائها في عصر البطالمة.

لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير معلومات عن نشأتها وأسعار تذاكر دخولها ومواعيد استقبال الجمهور.

مواعيد مكتبة الإسكندرية 2021

تستقبل مكتبة الإسكندرية الجمهور في ظل جائحة كورونا طوال أيام الأسبوع لتجنب التزاحم والتكدسات، حيث تفتح أبوابها لاستقبال الزائرين من يوم الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 10 صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.

وتستقبل الجمهور يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السابعة مساء، فيما تستقبل الجمهور يوم السبت من الساعة الثانية عشر إلى الساعة الرابعة عصرا.

ولا تسمح المكتبة بدخول إلا 50 % فقط من إجمالي عدد التذاكر التي تم بيعها خلال الأعوام ما قبل كورونا نظرا للإقبال الشديد عليها لما تحتويه من مجموعة هائلة من أمهات الكتب بمختلف المجالات من الطب والصيدلة والفلك والأدب والرياضيات والتاريخ.

أسعار تذاكر مكتبة الإسكندرية 2021

تتباين أسعار مكتبة الإسكندرية وفقا للفئات الراغبة في دخولها حيث تصل أسعار دخول المكتبة للأجانب إلى 70 جنيها، فيما تصل أسعار تذاكر دخولها للطلاب غير المصريين إلى 10 جنيهات.

وتبلغ قيمة تذاكر المصريين 5 جنيهات فقط وأسعار تذاكر دخول الطلبة وأصحاب المعاشات 3 جنيهات فقط، حيث تعتبر المكتبة من أبرز معالم السياحية الثقافية على مستوى الوطن العربي ويقصدها العديد من طلاب العالم بالوطن العربي والعالم كله حيث تحتوى على أكثر من 700 ألف مجلد أبرزها المجموعة الكاملة لأعمال أرسطو .

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وظائف المكتبات العامة في المجتمع

يبحث الكثير حاليا على مواعيد مكتبة الإسكندرية عبر المنصات الإلكترونية لرغبتهم في الاطلاع والمعرفة خاصة طلاب العلم حيث تهدف المكتبات العامة إلى إرساء 4 قواعد هامة في المجتمع أبرزها التثقيف، حيث تعد مصدرا من مصادر المعرفة والاطلاع لما تحتويه من كتب في مختلف المجالات والتعليم، حيث توفر العديد من وسائل التعليم التي تساعد طلاب العلم و الإعلام حيث تعد أحد أبرز وسائل الإعلام المنشورة لما تعرضه من كتب بحثية ومعلوماتية تفيد كافة مجالات الحياة والترويج حيث تهدف إلى ترويج العديد من كتب التسلية والمرح.