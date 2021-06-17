«ذا صن»: «رئيسي» رجل دين متشدد يستعد لتسميته زعيما قادما لإيران

سلطت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الخميس، الضوء على الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر اجراؤها غداً الجمعة، و المرشح الأوفر حظاً إبراهيم رئيسي.

وتناول تقرير الصحيفة البريطانية، ما أسماه جرائم الرئيس الإيراني المقبل والذي يطلق عليه لقب الجزار، إبراهيم رئيسي، مشيرة الي انه قام بتعذيب النساء الحوامل والقى السجناء من المنحدرات، بحسب الصحيفة

وقالت الصحيفة، إنه رجل دين متشدد يستعد للتسمية بالزعيم القادم لإيران، مشيرة الي انه سيقوم بنشر الرعب وسفك الدماء في جميع أنحاء العالم، كما يزعم أولئك الذين يقولون انهم عانوا علي يديه، مضيفة أن هناك مزاعم أنه أمر بتعذيب النساء الحوامل، وإلقاء السجناء من المنحدرات وجلد الناس بالأسلاك الكهربائية، وأشرف على أعمال عنف وحشية لا حصر لها.

ويعتبر إبراهيم رئيسي (60 عاما)، هو المرشح الأوفر حظا من بين أربعة متنافسين بعدما انحسب ثلاثة اخرون، يقاتلون ليحلوا محل الرئيس الحالي حسن روحاني (72 عاما) في انتخابات من المقرر إجراؤها غدا الجمعة.

و وأضافت الصحيفة البريطانية ، أن المرشح المسمى بـ "جزار عام 1988" هو الخيار المفضل لنظام الجمهورية الإيرانية الذي لا يرحم حيث تسميه الصحافة الإيرانية الآن "المرشح الذي لا مثيل له، و أنه بصفته رئيس القضاء الإيراني، فإن رجل الدين التقليدي هو حليف وثيق للمرشد الأعلى للبلاد، علي خامنئي، الذي اكتسب ثقته بعد أن شغل مناصب رئيسية في السلطة على مدى أربعة عقود.

لكن النشطاء يتبنون وجهة نظر مختلفة تمامًا عن "رئيسي"، بسبب مشاركته المزعومة في الإعدام الجماعي والتعذيب المروع للسجناء السياسيين في الثمانينيات، مشيرين إلى أنه كان عضوًا رئيسيًا في ما يسمى بـ "لجنة الموت" التي أمرت بقتل الآلاف في مذبحة عام 1988.

في عام 1980 ، عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا فقط ، تم تعيين رئيسي مدعيًا عامًا للمحكمة الثورية في كرج ، غرب طهران ، وبحلول عام 1988 تمت ترقيته نائبًا للمدعي العام في طهران، ثم أصبح أحد أربعة أفراد تم اختيارهم لتنفيذ مذبحة سجناء من نشطاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.