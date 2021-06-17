سقط بمخدرات قيمتها 1.5 مليون جنيه.. حبس «حوت الكيف» في المنوفية

أمرت نيابة منوف بمحافظة المنوفية بحبس "إ. ع" وشهرته "الحوت" وبحوزته 150 فرش حشيش، بغرض الاتجار فيها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتجديد له في الموعد القانوني، بعد اعتراف المتهم بحيازة المخدرات بغرض الاتجار فيها.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية في إلقاء القبض على عاطل "الحوت" وبحوزته 150 فرش حشيش تزن 15 كيلوجراما وقيمتها المالية 150 مليون جنيه بغرض الاتجار فيها، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المخدرات بغرض الاتجار فيها.

وكان الرائد مراد أبو الدهب، رئيس مباحث مركز منوف بمديرية أمن المنوفية، تمكن من إلقاء القبض على عاطل “الحوت” بحوزته 150 فرش حشيش، بغرض الاتجار فيها، وتوزيعها على عملائه بدائرة مركز وقسم منوف، وبمواجهة المتهم بالتهمة والحرز اعترف بحيازته المخدرات بغرض الاتجار فيها.

تم تحرير محضر بالواقعة، بدائرة مركز شرطة منوف، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وتبين لوحدة مباحث مركز شرطة منوف، من المعلومات التي وردت إليها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، عقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن النيابة العامة، وتمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، داخل إحدى القرى بدائرة المركز.