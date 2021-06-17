الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان: ربط مبنى التحول الرقمي الجديد بـ10 مراكز تكنولوجية

محافظ أسوان
محافظ أسوان

مع بدء العد التنازلي لافتتاح أول وأكبر مبني رئيسي للإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي على مستوى الجمهورية كمركز متخصص في البيانات والمعلومات ووسائل تأمينها ضمن مبادرة مصر الرقمية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.. عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعا مع مديري أقسام المركز وذلك بحضور نائبي المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد وأحمد شعبان ، بجانب العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد، حيث أكد أن تدشين المظلة التكنولوجية بمبني التحول الرقمي بديوان عام المحافظة بتكلفة 21 مليون جنيه يحقق مفهوم الدولة وسياستها لميكنة ووصول الخدمات الحكومية للمواطنين في أسرع وأقل وقت ممكن تحقيقاً لرؤية مصر 2030 ، وخاصة أنها سترتبط بالأزرع التنفيذية لها والمتمثلة في 10 مراكز تكنولوجية منها 5 مراكز تم رفع كفاءتها و 5 أخرين تم التشغيل التجريبي لهم ، وسيتم إفتتاحهم تواكباً مع مبنى التحول الرقمى.

ووجه محافظ أسوان إلي مراجعة المنظومة والخدمات التي تقدمها للمواطنين بالكامل أثناء التشغيل التجريبي لها للتأكد من إنتظام آلية العمل وتوافر كافة وسائل التأمين العالى للحد من الإختراق مع رصد أي مخالفات في الحال وتحقيق السيطرة الكاملة على المنظومة بكاميرات مراقبة ومتابعة فورية ووحدات إطفاء ، بالإضافة إلى ربطها بشاشة عرض داخل مكتب المحافظ ليتابع أولاً بأول كافة المعاملات ومدى إنتظامها بشكل مباشر.

كما شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة المراجعة وإجراء التدريب الدورى للعناصر البشرية بإجمالى 50 عنصر والذين تم إستقطابهم من الجهات الحكومية بعد إختيار أفضل العناصر المتخصصة ندباً من خلال الإختبارات النظرية والعملية دون تحمل المحافظة أي أعباء مالية.

وأشاد المحافظ بالتطبيقات والبرمجيات وآليات التأمين العالية التي سيتم تطبيقها لأول مرة على مستوى محافظات الجمهورية وهو الذى يؤكد على أن أسوان زاخرة بالكوادر البشرية الواعدة في المجال التكنولوجي.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأن محاور العمل بالمبنى الرئيسي للتحول الرقمي والذى تم تجهيزه ودعمه بأحدث أجهزة  الحاسبات والمحلقات التكنولوجية ، وكذلك الشبكات الداخلية والخارجية وعناصر الربط بين الإدارات والمديريات والهيئات المختلفة ، وخاصة أنه مكون من 3 طوابق حيث تم تخصيص الطابق الأول لمركز معلومات شبكات المرافق ليقدم الخدمات للجمهور ، مع مراعاة إنشاء رامب وممر خاص لذوي الإعاقة ، فيما خصص الطابق الثاني لإدارتي البنية الأساسية والنظم والتطبيقات ، كما يضم غرفة تأمين البيانات ، فيما خصص الطابق الثالث ليكون مقر لإدارة الإحصاء والنشر الإلكتروني.

وأشارت إلى أنه تم دعم المركز الرئيسي بخط فايبر لربطه بالمراكز التكنولوجية وعدد 6 أجهزة الخوادم  ( السيرفرات )، وكذلك تشغيل الأجهزة البديلة لتأمين وتشغيل التيار الكهربي بإستمرار دون إنقطاع  ، علاوة على أنه تم دعم آلية العمل داخل المركز بتطبيقات مستحدثة وهم شهادة مخالفات البناء وعين المواطن وأيضاً متابعة النظافة العامة والمواقع الهامة و الحيوية والإنتخابات ، فضلاً عن تطبيقات عوائد التصالح وإدارة أصول وإيرادات الدولة والمنصة التفاعلية للتدريب ، وإدارة الإعلانات بالمحافظة. 

اجتماع للإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي
اجتماع للإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي
الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي
الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي
الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي
الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي
اجتماع للإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي
اجتماع للإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي
الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي
الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي
أسوان الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ أسوان مراكز تكنولوجية جديد

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