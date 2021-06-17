برلماني يثمن اهتمام الرئيس السيسي بربط مصر بإفريقيا بشبكة سكة حديد وطرق

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النوابـ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بربط مصر بالسودان والدول الإفريقية بشبكة من الطرق والسكك الحديدية، مؤكداً أن ذلك الأمر سيؤدي إلى تحقيق المزيد من التعاون المصرى مع مختلف دول القارة السمراء فى مختلف المجالات الاسثمارية والصناعية والتبادل التجارى.

وثمن زين الدين، فى بيان، تصريحات وزير النقل الفريق كامل الوزير، التى أكد فيها أن الوزارة تنفذ خطة طموحة للربط مع دول الجوار وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بين مصر والدول الإفريقية وتقوم على تطوير البنية التحتية ودعم الوحدات المتحركة للسكك الحديدية وتعديل التشريعات بهدف تحقيق التكامل المصري الإفريقي، خاصة الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع الربط السككي مع السودان، وقريبا سيتم توقيع هذا العقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، مؤكداً أهمية هذا الخط خاصة أنه وفى ضوء تصريحات الفريق كامل الوزير سيمر من أسوان إلى بحيرة ناصر وأنه سيتم إنشاء كوبري بطول 6 كيلومترات حتى وادي حلفا بالسودان.

وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، بنجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إنشاء مشروع السكة الحديد لربط مصر والسودان والاتجاه نحو الدول الافريقية بعد ذلك مؤكداً ان شبكة السكك الحديدية بين مصر والسودان والدول الافريقية ستكون له أثاره الإيجابية والكبيرة على حركة الاستثمار والصادرات والتبادل التجارى بين مصر والسودان والدول الإفريقية، خاصة أن مصر فى عهد الرئيس السيسى أصبحت بوابة أمام العالم فى الاتجاه نحو إفريقيا من خلال تنفيذ مثل هذه المشروعات المهمة التي ستجعل من مصر مركزاً إقليمياً كبيراً فى حركة التجارة العالمية.