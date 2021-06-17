الخميس 17 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«سياحة النواب»: تصريحات وزيرة الصحة الألمانية ترويج كبير لمصر عالميًا

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس

أشاد النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب بالقضايا التى تناولتها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،  و"سابين وايز"، وزيرة الدولة بوزارة الصحة الألمانية خلال اجتماعهما عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في المجال الصحي، وذلك بمشاركة السفير خالد جلال سفير مصر في ألمانيا، وبحضور الدكتورة نيفين النحاس، رئيس قطاع الدعم الفني بوزارة الصحة ومديرة المكتب الفني للوزيرة.

واعتبر "إدريس"، فى بيان صدره اليوم، تهنئة وزيرة الصحة الألمانية لمصر على الخطوات الجادة التي اتخذتها لتصنيع لقاح فيروس كورونا وأول إنتاج للقاح خلال أيام، مؤكدة أن مصر مقصد سياحي هام ومتميز للشعب الألماني بأنها بمثابة ترويج كبير للسياحة المصرية عالميا حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية، مؤكدًا أن تهنئة وزيرة السياحة الألمانية لمصر على تصنيع لقاح فيروس كورونا هو دليل قاطع على نجاح مصر فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنتاج لقاح فيروس كورونا محلياً لتكون مصر مركزًا إقليميًا كبيرًا لتصدير هذا اللقاح لمختلف الأسواق العربية والإفريقية.

كما أشاد النائب أحمد إدريس بتأكيد الدكتور هالة زايد، خلال إلقاء، بأن مصر من أقل الدول في معدل الإصابات بالنسبة لعدد سكانها البالغ أكثر من 100 مليون مواطن، بالإضافة إلى حوالي 7 ملايين غير مصري مقيم على أرض مصر، وذلك مقارنة بمعدلات الإصابة العالمية، وأنه بالرغم من مرور مصر بـ3 موجات لفيروس كورونا، إلا أن معدلات الإصابة في فترات الذروة لم تتجاوز 1700 حالة في اليوم.

كما أشاد باستعراض الدكتورة هالة زايد للتجربة المصرية في إدارة الجائحة وما بذلته الدولة من جهود للتصدي لفيروس كورونا وتقديم أفضل خدمة طبية للمصابين من خلال تطوير شبكة المعامل بوزارة الصحة، وتجهيز مستشفيات الوزارة البالغ عددها أكثر من 605 مستشفيات، بالإضافة إلى التعاون مع المستشفيات الجامعية ومستشفيات القطاع الخاص.

وكذلك بإنتاج مصر أكثر من 95% من احتياجات الأدوية بصفة عامة، و100% من أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، لافتة إلى أن مصر قدمت مساعدات طبية لـ38 دولة عربية وإفريقية لمساندتها في مواجهة الجائحة.

لجنة السياحة بمجلس النواب النائب أحمد إدريس وزيرة الصحة هالة زايد وزيرة الصحة الألمانية البرلمان مجلس النواب

ضربة حرة

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى بالقاهرة.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية (رابط)

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالجيزة

مصر تحصل على الاعتماد الدولي لمعايير الرعاية الصحية الأولية بنسبة نجاح 99%

«حصن الدولة ومنبر وسطيتها».. ماذا قدم الأزهر في ثورة 30 يونيو؟

مصدر بـ«تعليم القاهرة»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط

خالد عكاشة

قناة إسطنبول.. هل من فرصة تركية حقيقية؟

ماجد حبته

ريجينى.. أكذوبة الضابط الكينى

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (4)

د. أحمد لاشين

محمد حسين يعقوب.. سقوط صنم السلفية الأخير

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بالموقف الأوروبي الداعي للحفاظ على حل الدولتين

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين فى بلدة قصرة جنوب نابلس

وقفة احتجاجية بسبب إغلاق قوات الاحتلال مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية