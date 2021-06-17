الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 800 عبوة أدوية مهربة وغير مسجلة بالصحة في البحر الأحمر

حملة تموينية
حملة تموينية

وجه الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بشن المزيد  حملات على الصيدليات العامة والتصدي لظاهرة غش الأدوية وبيعالمستحضرات الصيدلية مجهولة المصدر بالبحر الأحمر.

وشكل الدكتور محمود السباعي، مدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة، لجنة من أعضاء التفتيش الصيدلي بالمديرية، والتي ضمت الدكتورأندرو إميل، والدكتور جرجس فخري، والدكتور بيتر عهدي، للمرور على الصيدليات العامة بمدينة رأس غارب.

وتمكنت اللجنة، من المرور على 17 صيدلية، وضبط 800 عبوة وأقراص عبارة عن أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية، وآخرىخاصة بالتأمين الصحي ببعض الصيدليات بالمدينة، كما تم ضبط 5 أشخاص غير صيادلة يقومون بمزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيصداخل بعض الصيدليات وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت 10 محاضر بقسم شرطة رأس غارب، وجار العرض على النيابة العامة.

لضبط الأسعار.. صحة البحر الأحمر تشن حملات علي الصيدليات

كان أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، عن شن حملات مكثفة لضبط سوق الدواء، حيث تمالتوجيه بتكثيف حملات التفتيش الصيدلى على الصيدليات ومنافذ الجمارك، وقامت عدة حملات برئاسة الدكتور  محمود السباعى مديرإدارة الصيدلة، وأعضاء فريق التفتيش الصيدلي بالمديرية وهم الدكتور حسين حمدى، والدكتور بيتر عهدى، والدكتور اندرو اميل، والدكتورجرجس فخرى.

وأسفرت حملات التفتيش عن ضبط عدد 1322عبوة من ادوية مهربة ومجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بالسوق المصرى ومعدة للبيع، كماتم ضبط 8 أشخاص يزاولون المهمة بدون ترخيص وذلك بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة1955.

واكد وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر عن تحرير 13محضر وتم تحريز المضبوطات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة مؤكداعلي انه سوف تتوالي الحملات  لإحكام الرقابة على كافة المستحضرات الصيدلية المختلفة داخل المحافظة من أجل الحفاظ على صحةوسلامة الموطنين.

حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
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