الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حظر أكاديميات كرة قدم في مراكز الشباب دون موافقة الجهة الإدارية بدمياط

مركز شباب السرو
مركز شباب السرو

قال محمود ابو زهرة مدير مديرية الشباب بدمياط، أنه تم تشكيل وتحريك لجنة لمتابعة كلا من مركز شباب السرو، ومركز شباب دقهلة، ومركز شباب سيف الدين وبحضور عبد الرحمن سويلم مسؤل مالى ، و عماد ليمونة مسؤل المتابعة، وجهاد الموجى مدير الفرع.

وتم التأكيد على الالتزام بمواعيد فتح وغلق مراكز الشباب والتزام العاملين بمواعيد الحضور والانصراف ونظافة المراكز واتباع الاجراءات الاحترازية.

تم الاطلاع على الملفات الخاصة بمدرسة الكرة لمركز شباب السرو ومركز شباب دقهلة وتم التنبيه على استيفاء الملفات والبيانات الخاصة بكل مدرب وموافاه الادارة بصورة منها لمتابعة نظام تشغيلها.

كما تم التأكيد على حظر إقامة أى فاعليات خارج الخطة وحظر عمل اى اكاديميات لكرة القدم الا بعد الموافقة من الجهة الإدارية.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم تنفيذ ١٩٦٢ مشروع ضمن مبادرة المشروع القومى للتنمية المحلية و البشرية و المجتمعية "مشروعك" بقيمة تقدر ب ٣٠٤.٥٦١.٨٠٤ جنيه، وذلك بإجمالى ٥٠٣٢ فرصة عمل تم توفيرها من خلال هذه المبادرة حتى نهاية مايو الماضي .

فيما وقد أوضحت" المحافظ" أن ذلك البرنامج يهدف إلى تشجيع الشباب على العمل الحر وتوفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات، مؤكدة أن المحافظة تستهدف تحقيق المزيد فى إطار برنامج "مشروعك" لتوفير فرص عمل للشباب وفتح مجالات جديدة لهم ومحاربة البطالة..

وقد وجهت" محافظ دمياط" الى كافة الأجهزة التنفيذية بتسهيل كافة إجراءات القروض والتيسير على المتقدمين، منوهة الى أن ذلك المشروع يساهم وبشكل مباشر فى دفع عجلة التنمية بالمحافظة.

أوضحت" المحافظ" أن ذلك البرنامج يهدف إلى تشجيع الشباب على العمل الحر وتوفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات، مؤكدة أن المحافظة تستهدف تحقيق المزيد فى إطار برنامج “مشروعك”. 

دميا محافظة دمياط الشباب والرياضة دقهلة محافظ دمياط

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