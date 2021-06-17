محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83,03%

اعتمد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى لهذا العام 2020 /2021، وبلغت النسبة العامة للنجاح على مستوى المحافظة بمختلف الإدارات الثمانية 83,03%.

وكان الأستاذ طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، يرافقه الأستاذ أحمد أبوالدهب، وكيل المديرية، قد قام بعرض النتيجة على محافظ الإسماعيلية لاعتمادها رسميًا وإعلانها، مشيرًا إلى أن إجمالى أعداد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 23183 طالبًا وطالبة حضر منهم 22960 طالبًا وطالبة، وحققت إدارة شمال الإسماعيلية أعلي نسبة نجاح بنسبة 89.37%.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بجهود وكيل وزارة التربية والتعليم وجميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، لما حققوه من إنجازات وارتفاع النسبة العامة للنجاح، واتباع كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، كما قدم المحافظة التهنئة بالنجاح لجميع الطلاب، متمنيًا المزيد من التقدم والنجاح للجميع، وأجري المحافظ اتصالاً تليفونيًا بالطلاب الأوائل قدم لهم خلالة التهنئة، متمنيًا الاستمرار في التفوق وتحقيق النجاح.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية عقب اعتماده.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، فى بيان له، إنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى وتجهيز كافة اللجان الامتحانية استعدادًا لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية والتي تجرى بعد عدة أيام، حيث تجرى اجتماعات دورية مع مديري الإدارات التعليمية بهدف متابعة تجهيز اللجان.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية بضرورة اتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقًا لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب داخل لجان الامتحان.

وأكد "عجلان" أنه كان قد تفقد الامتحانات التجريبية الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بمتابعة سير الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة ورصد أى ملاحظات.