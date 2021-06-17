الخميس 17 يونيو 2021
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سياسي

برلماني: إرسال أئمة الجيش الباكستاني للتدريب بالأزهر تقدير كبير لمصر

النائب أحمد عبد السلام
النائب أحمد عبد السلام قورة

أشاد النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بالقضايا التى ناقشها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف خلال لقائه بمقر مشيخة الأزهر بالقاهرة مع وفد باكستانى رفيع المستوى برئاسة الفريق أول نديم رازا، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، الذى يقوم بزيارة رسمية إلى القاهرة.

وأشاد قورة، في بيان، بتأكيد الدكتور أحمد الطيب بأن باكستان بلد إسلامى كبير ولها فى قلبه حب ومكانة كبيرة وذكريات لا تنسى، حيث قضى فيها فترة طيبة عميدًا لكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية العالمية، رأى فيها حب الشعب الباكستانى وتقديره الشديد للأزهر وكل منتسبيه، وهو ما يدفعنا لبذل المزيد من الجهود تجاه هذا البلد الكبير وأن الأزهر لا يتأخر عن دعم باكستان وعلمائها وأئمتها وطلابها، وهناك 111 طالبًا وطالبة من باكستان يدرسون بالأزهر من رياض الأطفال إلى الجامعة، وهناك مبتعثون أزهريون إلى المعهد الدينى بإسلام آباد، ويمكننا العمل على جعل الجامعة الإسلامية بإسلام آباد مركزًا لنشر الفكر الأزهرى المعتدل والفتاوى المنضبطة فى أرجاء آسيا، مشيرًا إلى أن برنامج تدريب الأئمة يستقبل بشكل مستمر أئمة من باكستان وسوف نكثف هذه الدورات خدمة لوطننا الإسلامى والعربى وحماية لمجتمعاتنا من الأفكار الضالة.

 وأكد النائب أن إشادة رئيس الأركان الباكستانى بجهود الإمام الأكبر والأزهر فى دعم قضايا الأمة الإسلامية وأن باكستان تحرص على الاستفادة من خبرات الأزهر فى المجال التعليمى والدينى، وهناك تعاون كبير بين جامعة الأزهر والجامعة الإسلامية بباكستان وأن خريجى الأزهر بباكستان يحظون بتقدير كبير بمجرد حصولهم على الشهادة العلمية من الأزهر، بأنه دليل قاطع على رسالة الأزهر الشريف ونشر المفاهيم السمحة للدين الإسلامى الحنيف عالمياً، معتبراً إعلان رئيس الأركان الباكستاني إرسال أئمة مخصصين للخطابة بالقوات المسلحة للأزهر الشريف ليتم تدريبهم فى الأزهر لتستفيد منه القوات المسلحة الباكستانية بمثابة تقدير عالمى كبير لمصر والأزهر الشريف.

مجلس النواب أئمة القوات المسلحة من باكستان الأزهر الشريف الشيخ أحمد الطيب مشيخة الأزهر باكستان النائب أحمد عبد السلام قورة

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