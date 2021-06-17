الخميس 17 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرقابة الصحية»: المبادرات الرئاسية خففت الضغط عن المنظومة الصحية

الدكتور أشرف إسماعيل
الدكتور أشرف إسماعيل

كشف الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن أهمية المبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي ومبادرات نور حياة، والأمراض غير السارية، والتى ساهمت بشكل أساسي في القضاء على قوائم الانتظار وكان لها أكبر الأثر ليس فقط في تخفيف الآلام عن المرضى وعلاجهم والاكتشاف المبكر للأمراض فحسب، بل امتدت آثارها لتخفيف وطأة الضغط عن كاهل المنظومة الصحية الحالية.

وأشاد إسماعيل بما وفرته مبادرة 100 مليون صحة من قاعدة بيانات صحية للمصريين والتي أتاحت الفرصة بدورها لإطلاق مبادرات أخرى، مثل "مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي"، والتي لعبت فيها مراكز ووحدات الرعاية الأولية دوراً كبيراً في حصر وتشخيص ومتابعة ذوي الأمراض المزمنة وعلاجهم بعد التنسيق مع المستشفيات والمراكز المتخصصة في علاج تلك الأمراض؛ كما سيمتد أثرها ليشمل وضع خريطة صحية محدثة قادرة على دعم قرارات التخطيط وتخصيص الموارد لتقديم الخدمات الصحية طبقاً للتوزيع الجغرافي للمنتفعين واحتياجاتهم الصحية.

وتعقد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية قد أعلنت عن عقد مؤتمرًا صحفيًا، بمقر الهيئة بمدينة نصر، للإعلان عن تفعيل العمل بمعايير مراكز ووحدات الرعاية الأولية PHC الصادرة عن الهيئة، والحاصلة على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا)، وتأثير ذلك في تطوير القطاع الصحي المصري، وتغيير شكل الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وكذلك دورها المحوري في دعم مبادرات الرئيس في الصحة، وفي الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وفقًا لمقاييس دولية تحقيقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 في جودة حياة المواطن المصري.

المؤتمر تحت عنوان "حياة كريمة للمصريين بمعايير صحية معتمدة دوليًا"، بحضور الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والدكتور حسام أبو ساطي المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

هيئة الرقابة
هيئة الرقابة
لاعتماد والرقابة الصحية المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة القضاء على فيروس سي القضاء على قوائم الانتظار المنظومة الصحية

ضربة حرة

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى بالقاهرة.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية (رابط)

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالجيزة

مصر تحصل على الاعتماد الدولي لمعايير الرعاية الصحية الأولية بنسبة نجاح 99%

«حصن الدولة ومنبر وسطيتها».. ماذا قدم الأزهر في ثورة 30 يونيو؟

مصدر بـ«تعليم القاهرة»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط

خالد عكاشة

قناة إسطنبول.. هل من فرصة تركية حقيقية؟

ماجد حبته

ريجينى.. أكذوبة الضابط الكينى

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (4)

د. أحمد لاشين

محمد حسين يعقوب.. سقوط صنم السلفية الأخير

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بالموقف الأوروبي الداعي للحفاظ على حل الدولتين

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين فى بلدة قصرة جنوب نابلس

وقفة احتجاجية بسبب إغلاق قوات الاحتلال مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية