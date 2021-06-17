في أكبر حصيلة منذ يناير.. إندونيسيا تسجل 12624 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الخميس، تسجيل الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا 12624 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر زيادة يومية منذ 30 يناير، و 227 وفاة، و بذلك يرتفع مجمل الإصابات إلى مليون و950276 والوفيات إلى 53753.

وقد أعلنت السلطات الإندونيسية، أمس، عن تسجيل 9 آلاف و944 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت بيانات فرقة العمل المعنية بأزمة كورونا في البلاد، وفقًا لوكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا)، أمس الأربعاء، أن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى مليون و937 ألفًا و652 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 53 ألفًا و476 حالة.

- ترتيب تصدر الدول حسب إصابات كورونا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.