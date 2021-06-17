الخميس 17 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«تعليم الوادي الجديد» يعلن موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

الدكتور جمال حسن
الدكتور جمال حسن

أكد الدكتور جمال حسن مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد اليوم الخميس في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف جمال أن امتحانات الشهادة الإعدادية انطلقت يوم 5 يونيو 2021 بمدارس الوادي الجديد وانتهت 10 يونيو الجاري وفقاً لنتيجة الاستطلاع والذي اختار المشاركون به هذا الموعد بنسبة إجمالية بلغت ٦٢٪ استجابة لشكوى الطلاب وأولياء الأمور من الموعد المقرر لها يوم 24 مايو الماضي. 

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قد وجه بإجراء استطلاع رأي لتحديد الموعد المناسب لامتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية، في استجابة سريعة بعد مناشدة أولياء الأمور والطلاب. 

ودعا محافظ الوادي الجديد جميع الطلبة وأولياء الأمور للمشاركة بهذا الاستطلاع واختيار إجراء الامتحانات الأسبوع الأخير من مايو "بدءََ من ٢٤ حتى ٣٠ مايو" ، أو إجراء الامتحانات بداية يونيو المقبل "الأسبوع الأول من يونيو" على أن تكون مدة استطلاع الرأي بدءً من الأربعاء ٥ مايو وحتى مساء الخميس ٦ مايو ٢٠٢١.

وفي سياق متصل استقبل الدكتور جمال حسن ، مدير مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد ، اليوم الخميس، وفد مدرسة المروة الإعدادية المشتركة بالخارجة بمرافقة السيد مصطفى عوض مدير إدارة الخارجة التعليمية، مقدما لهم خالص التهنئة والأمنيات الطيبة لحصول المدرسة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة المكتبات النموذجية وتكريم المدرسة بدرع وزارة التربية والتعليم، ومقدما لهم خالص الشكر والتقدير لمجهوداتهم المبذولة للإرتقاء بالعمل والنهوض به وتحقيق أفضل النتائج المرجوة.

وحرص وكيل التعليم بالمحافظة على تكريم جميع القائمين على العمل لظهور المدرسة بالمظهر اللائق والمشرف ونجاحها فى تحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية بالمسابقة. 

تضمن التكريم السيد مصطفى عوض مدير إدارة الخارجة التعليمية، والسيد عبد الكريم عبد الوهاب مدير إدارة المدرسة، والسيد جمال مسلم موجه المكتبات بالمديرية وابتسام على عبد الله مسئول المكتبات بالمدرسة، ومنى إبراهيم محمد مسئول المكتبات بالمدرسة، ورشا محمود محمد أخصائى المكتبات.

مديرية التربية والتعليم الوادي الجديد اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الأسبوع المقبل الطلاب

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