الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدير الشركة المنفذة لـ«البرج الأيقوني»: «نبني هرم مصر الرابع»

منطقة المال والأعمال
منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

“البناء مشترك والفوز مشترك”.. هكذا بدأ مدير شركة “سي سيك” الصينية المنفذة لمنطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، حديثه خلال الاحتفال انتهاء الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، واصفا ما يحدث أنه الأول من نوعه عربيا وإفريقيا وأن ما حدث أظهر مدى قوة الدولتين خلال الفترة الماضية، خاصة فترة الجائحة.

وأضاف مدير شركة سي سيك خلال كلمته في احتفالية انتهاء الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة المال والأعمال، أنه يصادف العام الجاري الذكرى 65 لانطلاق التعاون والعلاقات بين الصين ومصر، وسنقتص هذه الفرصة كنقطة انطلاق للعلاقات بين البلدين.

وأكد مدير شركة سي سيك أنهم سيواصلون العمل مع المصريين معتبرين أنهم ينفذون الهرم الرابع لمصر في إشارة إلى البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة. 


يشارك في الحفل الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والمهندس خالد عباس نائبه للمشروعات القومية، والمهندس جمال طلعت مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات والمهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة ولفيف من مسؤولي الوزارة.

 

وتحتفل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم، بالانتهاء من الأعمال الخرسانية بالبرج الأيقونى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو أعلى برج فى إفريقيا، ضمن 20 برجًا تنفذها الشركة الصينية «سي سيك» بالمنطقة المركزية للأعمال.

ويلقي الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، كلمة الاحتفالية من الدور التاسع والخمسين.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي تجريها الدولة للتجهيز للاحتفال المقرر لافتتاح المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية
منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية
منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية
منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية
منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية
منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

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