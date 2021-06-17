برلماني يوجه طلب إحاطة بشأن انتشار الباعة الجائلين في أكتوبر

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، بطلب إحاطة موجه للحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بشأن انتشار الباعة الجائلين في مدينة السادس من أكتوبر.

وقال النائب في طلب الإحاطة: “انتشار الباعة الجائلين في عدد كبير من مناطق أكتوبر، حتى أصبحت ظاهرة تتطلب البحث عن إيجاد حل، لاسيما في ظل ما تسببه من أزمات للمارة والسكان”.

وأشار هشام حسين، إلى أن الباعة الجائلين يعملون بدون أي ضوابط أو رقابة، فضلا عما يسببه انتشارهم من حالة إزعاج وتعطيل حركة المرور، وتعدد شكاوى المواطنين منهم.

وطالب النائب بضرورة وضع حل لهذه الأزمة، وتوفير أماكن لائقة للباعة الجائلين بشكل منظم يحفظ حقوقهم وحقوق الدولة، فضلا عن منع المشكلات الناتجة عن انتشارهم بصورة عشوائية.

وفي سياق آخر، يواصل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، زيارته الميدانية لمحافظة بورسعيد، اليوم، الخميس، والتي بدأت أمس الأربعاء.

ويبدأ الوفد البرلماني جولاته اليوم، الخميس، بتفقد المنطقة الصناعية (54 مصنع، 58 مصنع، بيراميدز، كابسي، الضفاير، بورسعيد ستار للأسماك، مصنع أفينا للمبات).

كما تشمل جولات وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفقد مصنع تدوير القمامة، وتفقد مشروع الداون تاون (عزبة أبو عوف سابقا)، وزيارة مشروع تاون باون السياحى، وزيارة مشروع بورتو سعيد السياحي، وتفقد قرية بالما السياحية، وتفقد مشروع "éclat".

يشارك في الزيارة، النواب محمد الحسيني، ومحمد وفيق، وكيلا اللجنة، وعمرو درويش، أمين السر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنواب أمل زكريا، إيمان الألفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، محمود البرعي، محسن أبو سمنة، أسامة الأشموني، محمد طلبة عبد السلام.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال زيارة اللجنة لمحافظة بورسعيد، أمس الأربعاء، إن زيارات اللجنة تأتى بمثابة تقصى ميدانى بعد مناقشة طلبات إحاطة أو موازنات المحافظات، وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأثني السجيني على جهود التطوير والتنمية التي تشهدها محافظة بورسعيد على كافة المستويات، خاصة فيما يتعلق بمجال الاستثمار بكافة أنواعه.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من قيادات المحافظة، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، صباح أمس الأربعاء.

ورحب محافظ بورسعيد، بالوفد البرلماني، مؤكدا على العلاقة القوية والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل المصالح العليا للوطن.

وقامت اللجنة خلال جولتها أمس بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وإدارة التحول الرقمي، وعدد من الأسواق، ومنطقة السيدة نفيسة والإسكان التعاوني، والإسكان الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي الحي الإماراتي، والميناء البري.