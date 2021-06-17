الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

179 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا في النمسا

كورونا في النمسا
كورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الخميس، عن تسجيل 179 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة .

وقال بيان لوزارة الصحة، اليوم، إن اجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 649 ألفا و181 حالة ، تعافى منها 635 ألفا و192 حالة، بينما توفي 10 آلاف و674 حالة .

وأشار البيان إلى تواجد 268 حالة بالمستشفيات، منها 87 حالة في وحدات العناية المركزة، لافتا إلى تلقي 6 ملايين شخص و546 ألفا و683 حالة للقاح المضاد للفيروس.

وأوضح البيان أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت على النحو التالي،  بورجنلاند 1 وكارينثيا 1 والنمسا السفلى 28 والنمسا العليا 18 وسالزبورج 11 وستيريا 15 وتيرول 12 وفورارلبرج 1 وأخيرا العاصمة فيينا 92 حالة .

- ترتيب الدول حسب إصابات كورونا 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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