الخميس 17 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«القوى العاملة»: تعيين 273 شابا وغلق 8 منشآت مخالفة بدمياط

محمد سعفان
محمد سعفان

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 273 شاباً، منهم 11 شاباً من ذوي الاحتياجات الخاصة  في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد  المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 581 شاباً، كما تم استخراج 586 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.  

وقال الوزير، إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 198 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 90 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 26 محضراً، وبحث 6 شكاوى، وتم عقد 2 ندوة توعية بشركة سيجاس بدمياط الجديدة، ومركز التدريب المهنى بدمياط.

تلقى الوزير تقريرا بذلك من منى الأطروش، مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت  المديرية  خلال شهر مايو  الماضي  بالتفتيش على 145 منشأة، وإعادة التفتيش على 110 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 45 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 8 مذكرات غلق إداري، وعمل 3  ندوات توعية، فضلاً عن تلقى 31 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 13 شكوى منهم، وشكوتين منها مستوفاة، و16 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً، قامت المديرية بصرف منح  بلغت 770 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 1540عاملاً من المسجلين بالمنظومة، وصرف 27 ألفاً و110 جنيهات للرعاية الصحية لـ 20 عاملا.

وفى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بتنفيذ دورة تدريبية على مهنة كهرباء المنازل لـ 10 متدربين، ودورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة بقرية أبو راشد، كما يتم التدريب على مهنة التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف ووكهرباء الإلكترونيات لـ 39 متدرباً بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 409 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي. 

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