طارق رضوان: مصر وضعت الطفل المصري على قائمة أولوياتها

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القارة الإفريقية تحتفل اليوم 16 يونيو باليوم العالمى للطفل الإفريقي الذي يصادف الذكرى السنوية لاتفاقية حقوق الطفل، والتي ساعدت على إحداث تحول في حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم.

وأضاف رضوان، فى بيان، أن من أبرز الإنجازات كان تحقيق تراجع بأكثر من 50% في وفيات الأطفال دون سن الخامسة، وتقلص عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية إلى النصف، وتوفير مياه شرب نظيفة لـ2.6 بليون طفل إضافي مقارنة بما كان عليه الحال في عام 1990.

وأشار إلى أن اللجنة الإقليمية الإفريقية صادقت للإشهاد على خلو الإقليم الإفريقي للمنظمة من شلل الأطفال البري بعد أكثر من أربع سنوات دون تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس.

وأكد رضوان أن بهذا الإنجاز التاريخي، أصبحت خمسة من أقاليم المنظمة الستة التي تمثل أكثر من 90% من سكان العالم.

وتابع رضوان: "على صعيد الدولة المصرية، فقد قامت الدولة المصرية بوضع الطفل المصري على قائمة الأولويات والتأكيد على حقه الأصيل في الرعاية والاهتمام من جانب الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وتحقيق سبل الحماية للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية و الصحية والبيئية"، موضحا أن من أهم وأبرز هذه الإنجازات:

- التصديق على قانون رقم 189 لسنة 2020 من قانون العقوبات الخاص بتجريم "التنمر".

- تغليظ عقوبة القانون الخاص بجريمة "ختان الإناث"، بالإضافة إلى تخصيص شهر يونيو من كل عام للتوعية ضد هذه الجريمة.

- تم تخصيص 250 مليون جنيه مصرى لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة.

- إصدار وثيقة معايير لجودة مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفقًا لمنهجية علمية، واستنادًا على المعايير الدولية.

- تعديل اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمؤسسات الأيتام يتضمن جميع المحاور التي تساهم في تحقيق بيئة آمنة لرعاية الأطفال «سياسة الحماية».

- تنفيذ قافلة للكشف والفحص المجاني 400 ابن وابنة من أبناء مؤسسات الرعاية بـ44 دارًا.

- رفع كفاءة عدد 35 مؤسسة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية في 7 محافظات.

- تطوير 6 مؤسسات لرعاية الأطفال بلا مأوى وبتمويل يصل إلى 164 مليون جنيه.

- افتتاح أحدث غرف التأهيل لطفل التوحد والتي تنضم حديثًا لمركز علاج وتأهيل حالات التوحد بمجمع الإعاقة بعين شمس.

- إطلاق مشروع "ممر النور" بهدف تفعيل نظام متكامل لفحص وتقييم وتأهيل الأطفال من ذوي الاحتياجات البصرية.

- تشكيل فرق التدخل السريع المركزي بديوان عام الوزارة لمجابهة أي انتهاكات تحدث للأطفال داخل دور رعاية الأيتام.

- عمل مسح نفسى شامل لكافة الأطفال داخل دور رعاية الأيتام لدراسة أحوالهم النفسية ووضع خطة العلاج المناسبة وإجراء التدخلات النفسية اللازمة لهم.

- افتتاح "دار أطفال بلا مأوى" بمحافظة الشرقية لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع.

- إطلاق حملة "السنين الأولى بتفرق" بالتعاون مع اليونيسيف.

- إطلاق عدة مبادرات وبرامج مثل مبادرة "كورال أطفال مصر"، مبادرة "لعيبة بلدنا"، مبادرة "تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية "، برنامج "أطفال بلا مأوى"، "وحدة حماية الطفل"، برنامج "تنمية الطفولة المبكرة"، برنامج "تحسين جودة الطفولة المبكرة"، الحملة القومية لمكافحة التقزم و الانيميا و السمنة لطلاب المدارس.

وأكد رضوان أن الدولة المصرية تستمر بمؤسساتها العمل على تحسين وضع حقوق الإنسان لمواطنيها بصورة عامة ولأطفالها بصورة خاصة، لأنهم الأمل والثروة الحقيقية لهذه الأمة وهم بناة المستقبل.