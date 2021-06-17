الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

غدا.. قطع التيار الكهربائي عن منطقة سبرباي في طنطا 4 ساعات

قطع التيار الكهربائي
قطع التيار الكهربائي

قالت المهندسة أماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي، من محطة محولات طنطا 3 بسبرباي، غدا الجمعة، من الساعة السادسة والنصف صباحا وحتى الساعة العاشرة والنصف صباحا، وذلك لتركيب 2 خلية جديدة.
وأوضحت رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، أن المناطق التي ستتأثر بانقطاع التيار الكهربي خلال تلك الفترة الزمنية بمركز طنطا، هي قرى “دمشيت، وكنيسة دمشيت، والرملية، والعرب، والعزب التابعة والمجاورة لتلك القرى”.

وأكد المهندس محمد عبد الحكم رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء، أن الشركة تبنت وضع وتنفيذ خطة طموحة للنهوض بمستوى الخدمات وتحسين الجودة من أجل استقرار التغذية الكهربائية، حيث وضعت تقديم خدمة متميزة لعملائها في مقدمة أهدافها وبؤرة اهتمامها وتم تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية وتطبيق أحدث التقنيات.

 وشددت وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة الغربية على المواطنين ترشيد استخدام الكهرباء والدخول الى موقع الوزارة وشركة كهرباء جنوب الدلتا لقراءة الإرشادات العامة لترشيد استهلاك الكهرباء، علاوة على وجود خدمات عديدة من دفع فواتير وإرسال قراءة العدادات.

وأهابت وكيل وزارة الكهرباء بالمواطنين والأجهزة الحكومية التي يتم الإعلان قبلها عن قطع التيار الكهربائي بضرورة تدبير أمورهم، وخاصة المستشفيات العامة والخاصة وشركة المياة وجميع أجهزة الدولة، مشيرة إلى أن مواعيد انقطاع الكهرباء يتم إعلانها على موقع الشركة وعبر السويشال ميديا.

غدا قطع التيار الكهربائي سبرباي ساعات بالغربية

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