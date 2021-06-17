الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. وصول جثمان المصري المتوفي في حادث انقلاب دراجة نارية بإيطاليا

محمد سعفان
محمد سعفان

يصل إلى أرض الوطن جثمان الشاب المصري المتوفي "إسماعيل.م.ل"، الذي لقي حتفه في حادث انقلاب دراجة نارية بمدينة كارماتي بمحافظة الكومو بميلانو، على رحلة مصر للطيران التي سوف تقلع من مطار مالبينسا بميلانو في السادسة وخمسون دقيقة من مساء غد الجمعة، وتصل إلى مطار القاهرة في الساعة الحادية عشر مساءً.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، كان قد وجه على الفور بمجرد علمه بالحادث، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثمان المتوفى فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ مستحقاته لدي صاحب العمل، تقديم واجب العزاء لشقيق المتوفى.

وأشار المتحدث الرسمي  إلى الوزير تلقي تقريرا عاجلا من  الملحق العمالي عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو ، لافتا فيه إلى أن الشاب المتوفي في الحادث من مركز أجا بمحافظة الدقهلية، ويقوم المكتب حاليا بمتابعة مستحقاته، فضلا عن البحث عن ملفه التأميني لدى هيئة التأمينات الإيطالية (الأنبس) .

وقام الملحق العمالي بميلانو بتقديم واجب العزاء باسم وزير القوى العاملة محمد سعفان لشقيق المتوفي، كما تم ابلاغ عزاء السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو، ومكتب التمثيل العمالي، مؤكدا أن المكتب دائما في خدمتهم.

وعلى جانب آخر، أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، بمتابعة حادث المواطن المصري عبدالنبي دشناوي محمد محمود، الذي يعمل في مول أقمشة في الكويت، حيث قامت سيارة يقودها شاب من جنسية آسيوية باقتحام المحل، مما أحدث تلفيات جسيمة بالمحل وبعض الإصابات السطحية للمواطن الذي يعمل بائعا داخل مول العالمية بمحافظة الجهراء.

المصري المتوفي في حادث انقلاب دراجة نارية بإيطاليا
المصري المتوفي في حادث انقلاب دراجة نارية بإيطاليا
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