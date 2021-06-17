الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا تقصر التطعيم بلقاح «أسترازينيكا» على من هم فوق 60 عامًا

استرازينيكا
استرازينيكا

أوصت أستراليا بتقييد استخدام لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا وقصره على من هم فوق الستين عامًا، وسط مخاوف بشأن متلازمة تخثر الدم النادرة.

وأفادت المجموعة الفنية الاستشارية الأسترالية للتطعيم - في أحدث توصياتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - بأن هذه المخاوف جعلت من لقاح فايزر هو "المفضل" لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و 60 عامًا.

وكانت السلطات الأسترالية قد قيدت بالفعل لقاح استرازينيكا لمن هم فوق الخمسين في أبريل الماضي، بعد تسجيل عدة حالات لجلطات دموية شديدة ربما تكون مرتبطة بها.

وفي السياق ذاته، قال وزير الصحة الأسترالي جريج هانت اليوم إن أستراليا ستوصي بقصر التطعيم بلقاح «أسترازينيكا» على من هم فوق الستين، بعد ظهور عدد من حالات التجلط الدموي بين من تلقوا التطعيم به.

وقامت أستراليا بتطعيم 3ر3 مليون شخص بلقاح «أسترازينيكا»، وقالت الحكومة إن لهذا اللقاح صلة بستين حالة تخثر دموي. وتوفي اثنان حتى الآن، وهو ما قال عنه هانت إنه كان سببا في تغيير سياسة التطعيم.

وقال الوزير للصحفيين في كانبرا إن «الحكومة تضع السلامة فوق أي اعتبار».

وأضاف «هذا التعديل الذي أُعلن اليوم يستند إلى دلائل جديدة تظهر زيادة في خطر الإصابة بحالة نادرة جدا من التجلط الدموي في الفئة العمرية من 50 إلى 59 عاما».

- ترتيب الدول بحسب إصابات كورونا 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

أستراليا كورونا كوفيد اللقاح أسترازينيكا

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