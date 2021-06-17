الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصادر: زيادة الشحن الجوي للبضائع بين مطاري القاهرة وأديس أبابا

مطار القاهرة
مطار القاهرة

كشفت مصادر مطلعة بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، عن زيادة الحركة التجارية "البضائع" بين مطاري القاهرة وأديس أبابا الدوليين خلال الفترة الحالية، رغم الظروف السياسية المتوترة بين البلدين بسبب تعنت الجانب الإثيوبي بشأن استمرار الملىء الثاني لسد النهضة.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشركة الإثيوبية تسير يوميا رحلة جوية دولية منتظمة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى متنها 100 راكب من مختلف الجنسيات، فضلا عن نقل ما بين 4.5 طن إلى 5 أطنان بضائع بمخزن الطائرات مختلفة الطرازات، حيث تشمل مختلف المستلزمات الطبية والأدوية والمواد الخام.

وأشارت المصادر، إلى أن الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" تسير رحلة يوميا بين مطار القاهرة وأديس أبابا، تنقل بمخزنها ما يقرب من 5 أطنان من مختلف البضائع والمنتجات الزراعية والصناعية والطبية، كما يتم تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وفقا لتوصيات الاتحد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين والبضائع وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار، في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، من تفشي فيروس كورونا. 

هذا وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

يشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

ويمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

مطار القاهرة مطار اديس ابابا الحركة التجارية الظروف السياسية القابضة للمطارات والملاحة الجوية الشحن الجوي

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