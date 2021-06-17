قائمة أفلام عيد الأضحى 2021.. «العارف وموسى» على رأسها

أفلام عيد الأضحى 2021 تحظى على نسب مشاهدة عالية حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل خاصة مع اقتراب موسم العيد الذي يتنافس فيه مجموعة هائلة من نجوم الفن.

لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير قائمة بأبرز الأفلام التي ستخوض مارثون عيد الأضحى وأبرز نجوم الفن المشاركين فيها وأحداثها

قائمة أفلام عيد الأضحى 2021

أعلنت الشركات المنتجة للأعمال السينمائية بالفعل عن الأفلام التي ستشارك في مارثون عيد الأضحى أبرزها:

فيلم موسى

تدور أحداث فيلم "موسى" في إطار الخيال العلمي عن روبوت اخترعه طالب بكلية الهندسة ليساعده في كافة شؤونه الحياتية ولكنه يخرج عن السيطرة ويضعه في عدة مشاكل يحاول حلها ولكنه يفشل.

الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي وإنتاج تامر مرسي، ويشارك في بطولته الفنان إياد نصار والفنان كريم محمود عبد العزيز والفنان أحمد مالك والفنان صبري فواز.

فيلم العارف

أعلنت شركة سينرجي للإنتاج الفني منذ أيام عبر حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طرح فيلم " العارف" خلال موسم عيد الأضحى بنشر البوستر الدعائي للفيلم والذي تم تصويره في 4 دول (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزا) وتدور أحداثه عن هاكر محترف.

الفيلم بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب إنتاج شركة سينرجي

فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

تدور أحداث فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين “ في إطار كوميدى ”لايت” حول إعلامي كبير يتنكر في أكثر من شخصية للبحث عن القضايا المتعلقة بالمشاكل الزوجية التي تصل إلى الطلاق.

الفيلم بطولة الفنانة نيلي كريم والفنان ماجد الكدواني والفنان بيومي فؤاد والفنان أحمد فهمي والفنان أحمد حلاوة، الفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي .

فيلم قمر 14

يشارك المنتج أحمد السبكي في موسم أفلام عيد الأضحى 2021 بفيلم قمر 14 الذي تدور أحداثه حول 5 قصص حب مختلفة بطولة الفنانة غادة عادل والفنان أحمد الفيشاوي والفنان خالد النبوي والفنان أحمد مالك

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