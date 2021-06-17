أحمد أنيس: شراكة استراتيجية طويلة الأجل بين نايل سات والسعودية

عبر أحمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية عن سعادته وتقديره بزيارة الدكتور ماجد عبد الله القصبى وزير التجارة والاستثمار ووزير الإعلام المكلف فى المملكة العربية السعودية لمقر شركة نايل سات، حيث تم بحث أوجه التعاون المستقبلي بين نايل سات والسعودية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس إدارة نايل سات للوزير السعودى والوفد المرافق له فى مقر الشركة بالسادس من أكتوبر.

وقال أنيس إن العلاقات بين نايل سات وهيئة الإعلام السعودية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة تمثلت فى بث جميع قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية الإذاعية والتلفزيونية على القمر الصناعى المصرى نايل سات 201.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نايل سات أنه بحث خلال اللقاء دراسة الاتفاق على شراكة استراتيجية طويلة الأجل على القمر الصناعي الجديد نايل سات 301 المقرر إطلاقه فى النصف الأول من العام المقبل.

وأشار أنيس إلى أنه أكد للوفد السعودى على استعداد نايل سات لتوفير كافة الإمكانيات الفنية من أجل استمرار التعاون المثمر والناجح بين الشركة والمملكة العربية السعودية.

من جانبه، أثنى الدكتور ماجد عبدالله القصبى على الإمكانيات التي اطلع عليها خلال جولته فى نايل سات، والتى تعمل بسواعد مصرية 100%، واصفًا النايل سات بأنه شريك استراتيجي للمملكة العربية السعودية، ويتم السعى دائمًا على تنمية تلك الشراكة، مضيفًا أنه بحث خلال اجتماعه مع قيادات الشركة ِخطة العمل المشتركة خلال الفترة القادمة، بما يعود بالنفع على البلدين خاصة فى ظل النهضة الكبيرة التى تشهدها مصر على كافة الأصعدة.

الدكتور ماجد عبد الله القصبى يزور مقر نايل سات

الدكتور ماجد عبد الله القصبى وأحمد أنيس رئيس مجلس إدارة نايل سات

جانب من زيارة الدكتور ماجد عبد الله القصبى لمقر نايل سات

جانب من زيارة الدكتور ماجد عبد الله القصبى لمقر نايل سات