«فكر تصبح غنيًا».. 13 مبدأ للنجاح على طريقة نابليون هيل

في جميع أنحاء العالم، هناك الآلاف من الرجال والنساء الذين أصبحو ناجحين اليوم بفضل اقتناءهم لنسخة من كتاب فكر تصبح غنياً لنابليون هيل.

من دون شك، كان هذا كتاب واحد من أكثر الكتب التي له تأثير على الحياة والإنجازات وحظوظ الناس أكثر من أيّ عملٍ آخر من نوعه.

ساعد هذا الكتاب الرائع الكثيرين على تحقيق أهدافهم، بمجرد وصولك لقراءة الصفحة الأخيرة من الكتاب وقبل أن تضع الكتاب على الطاولة ستتحول إلى رجل مختلف، وهو رجلٌ حائزٌ على المعرفة الفريدة التي من شأنها تمكينه من تحويل الأحلام إلى واقع، والأفكار إلى أشياء ملموسة، هو الذي كان أحد الركاب وهو الآن فجأة أصبح قبطان سفينة حياته.

وخلال السطور التالية نرصد 13 مبدأ للنجاح من داخل كتاب كيف تصبح غنيًا.

1. الرغبة

الرغبة هي نقطة البداية لجميع الإنجازات، ولكن هناك الكثير ممن يقول، “أنا أعرف ما أشتهي، ولكن لا أستطيع الحصول عليه؟” وأفضل إجابة لهذا السؤال بواسطة ايمرسون icon sad أهم 13 مبدأ للنجاح من كتاب فكر تصبح غنياً لنابليون هيل زرع الرغبة يشير إلى أن الإشباع لها هو دستور المخلوق )، وبعبارة أخرى لن يكون لكم الرغبة إلا إذا كانت عندك القدرة على تحقيق ماترغب فيه.

2. الإيمان

الإيمان هو حالة ذهنية تنشأ عن طريق تعليمات متكررة إلى العقل الباطن عن طريق استدعاء صورة ذهنية لنفسك بعد أن أنجزت الرغبة الرئيسية الخاص بك، الإيمان تحتاج إليه دوما إذا أردت الإنجاز، الإيمان هو أمر حيوي للإنجاز.

3. الأفكار الإيجابية

للوصول إلى قوة العقل الباطن عليك الجلوس فى مكان هادئ، ربما في السرير في الليل تغمض عينيك وكرر بصوت عال حتى تسمع نفسك ماتقول كرر على نفسك ماتريد أن تصبح عليه وماهو هدفك الذى تسعى له.

4. المعرفة المتخصصة

عليك أن تدرك أنك يجب أن تعلم كل ما يمكنك حول تخصصك، تخصيص وقت محدد كل يوم لتعلم المزيد ممايجب عليك فعله، وتتعرف على أناس يمدونك بالمعرفة حول تخصصك، وتبحث عن كتب ومقررات تفيدك فى هذا المجال.

5. الخيال

حينما يستطيع عقلك تصور صورة أو فكرة ما فإنه قادر على تحقيقها لكن طبعا فى حدود المعقول، أصبح القادة العظماء من رجال الأعمال، والصناعة، والمالية، والفنانين الكبار والموسيقيين والشعراء، لأنهم وضعو قوة الدافع الذاتي.

6. القرار

تم البحث فى سير عدة مئات من الأشخاص الذين قد تراكمت ثرواتهم وتجاوزت حاجز المليون دولار وتبين أن كل واحد منهم كان من عادته التوصل إلى قرارات على وجه السرعة وتغيير هذه القرارات ببطء، عليك أن تدرس قراراتك بعناية قبل أن تتخذها، ويمكنك أن تستشير من يفيدوك فى اتخاذ القرار.

7. الإصرار والاستمرار

إذا كنت تسعى لتحقيق الهدف الذى حددته لنفسك، يجب أن تشكل هذه العادة من المثابرة، الأمور تكون صعبة حتى تعتادها وهذا هو المعنى الحقيقى للإصرار، مع الإستمرار سيأتي النجاح.

8. الدعم المتحمس

إذا كنت قد حصلت على امرأة أو رجل جيد سيمثل دعم لك، سوف تكون على استعداد للبدء من جديد إذا لزم الأمر مع وجود هذا الدعم، وسوف تعطيك الحماس الجديد الذي يأتي من خلال الايمان فيك.يمكن لأي شخص أن يصبح ناجح دون الزوج والأسرة، ولكن الكثير من الفرح الحقيقي يتم فقدانه مع عدم وجودهم، رعاية الزوج والأطفال من أعظم ممتلكاتك الخاصة بك.

9. العقل الباطن

أفضل طريقة هي أن تعقد في عقلك الواعي بقدر الإمكان صورة واضحة عن نفسك بالفعل بعد إنجاز هدفك، ومن ثم إظهاره على الشاشة السينمائية من عقلك، القيام بذلك في كثير من الأحيان ممكن عمليا، ولا سيما في الليل فقط قبل أن تذهب إلى النوم وأول شيء عند الاستيقاظ، وسوف يبدأ اللاوعي الخاص بك ليقودك نحو هدفك.

10. التخطيط المنظم

كل ماسبق لايدخلك فى حيز العمل الفعلى فقط التخطيط المنظم هو الذى يجعلك تبدأ أولى الخطوات الحقيقة فى اتجاه النجاح وتحقيق الهدف الفعلى، عليك أن تضع خطة محكمة ومميزة وتحسب فيها كل خطوة فى طريق نجاحك وتأخذ بعين الاعتبار المشاكل التى قد تواجهك وكيف تتخطاها؟.

12. قوة العقل المدبر

العقل المدبر هو ذلك العقل الذى يعطيك حلولا للمشكلات التى تواجهك دائما، وهو عقل داخلى كالعقل الواعى والعقل اللاواعى، وعليك أن تعزز قوة العقل المدبر بالاختلاط بأناس صالحون ويتمتعون بعقلية ناضجة ليعطوك مزيدا من الدعم الداخلى والخارجى بالمعلومات المفيدة والحلول التى لا تخطر لك على بال.

11. قوة الدماغ

الدماغ به قوة كبيرة قد لاتستطيع تصورها حتى، ذلك الدماغ هو الذي اعطانا الكمبيوتر، الطائرة الأسرع من الصوت،الصواريخ في عمق الفضاء الخارجي، والعلوم، والفنون، الدماغ يولد كل ما نعرفه اليوم وغدا.

13. الحاسة السادسة

الحاسة السادسة هى نوع من الشعور الداخلى والحدس ولايمكن تحقيقها إلا بعد تحقيق المبادئ الاثنى عشر السابقة، فهى تعتبر نتيجه لهم، فلا يمكن وصف الحاسة السادسة للشخص الذي لا يتقن المبادئ الأخرى من هذه الفلسفة.