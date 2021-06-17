إشهار نادي روتاري الإسكندرية.. واستمرار عمل تطوير وتأهيل قرية باب الأحرار

أقام روتاري مصر حفل إشهار نادي روتاري الإسكندرية ويف، برئاسة وفاء العمروسي ومؤسس النادى ممدوح حسنى، وبمشاركة نخبة متميزة من المجتمع السكندري وعدد كبير من أعضاء النادى ورؤساء الأندية على مستوى الجمهورية في أجواء مبهجة من الود والتقدير المتبادل.

وتقدمت وفاء العمروسي رئيس روتاري الإسكندرية ويف بخالص الشكر لجميع رؤساء اللجان ورؤساء الأندية والأعضاء، مشيدة بالجهد المبذول من جانب كافة اللجان مما يحقق الهدف الأساسي الذي تقوم عليه المؤسسة الروتارية وهو خدمة مجتمعنا.

وخلال الحفل تم استقبال الأعضاء الجدد وتسليم شارة النادى لكل منهم، كما تم تكريم هبة قنديل سكرتير المحافظ بالمنطقة الروتارية، أيمن هلال أمين صندوق المنطقة الروتارية ، أمنية درويش منسق مساعد المحافظ، أدهم شاكر رئيس لجنة الروتراكت وذلك على مجهوداتهم وخدماتهم المستمرة للنادي.

ومن جانبه أكد أسامة الأحمر، محافظ المنطقة الروتارية 2451، أن نادي الإسكندرية “ويف” إضافة مميزة لأندية روتاري ونتمنى له التوفيق خاصة، وأن العمل هذا العام تم بأرقام ونتائج فوق المتوقع.

وأعلن الأحمر افتتاح مدرسة جديدة ضمن مشروع الروتاري لتطوير قرية باب الأحرار الواقعة على بحيرة مريوط والتي تتبع محافظة الإسكندرية.

وأكد الأحمر أن جميع اللجان تتسابق للعمل في القرية لتوفير مدرسة ومستشفى على أعلى مستوى، وتجديد الوحدة الصحية وأعمال الرصف والإنارة وفصول محو الأمية وتوفير المواد الغذائية وتجهيزات العرائس، بالإضافة إلى العمل على تطوير وتأهيل المنازل، والذي ضم 45 منزلاً بعد دراسة الحالات المستحقة من خلال توفير الصرف الصحي وإنشاء الأسقف وتوصيل المياه لهم، وعدد من المشروعات البيئية.

كان قد وزع نادي روتاري فاروس بالإسكندرية 1200 كرتونة غذائية للمواطنين الأشد احتياجًا والأكثر تضررًا بسبب تداعيات كورونا، وذلك تفعيلًا لمبادرة "60 يوم غذاء" والتي أطلقها الدكتور شريف والي محافظ المنطقة، حيث تواصل الأندية الروتارية في مختلف المحافظات المصرية تقديم الدعم للمواطنين، بغرض المساهمة في تخفيف الأعباء عنهم.

جاء ذلك بالتنسيق مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، أهدى النادي عربة رش مطهرات كاملة بمكونات مستوردة ومجمعه محليًا، إضافة إلى 100 بدلة صفراء لحماية الأطباء المتعاملين مع مصابي فيروس كورونا، إضافة إلى نشر رسائل توعوية من خلال اللوحات الإعلانية في عدد من ميادين المحافظة، وقام النادي بتطهير مدارس إدارة وسط التعليمية وطباعة لوحات إرشادية لتعليقها بالمدارس والإدارات الحكومية.