الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

هبوط أسهم أوروبا عن مستويات قياسية بسبب تلميحات المركزى الأمريكى

أسهم أوروبا
أسهم أوروبا

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، عن مستويات قياسية مرتفعة، لتقتفي أثر انخفاضات شهدتها وول ستريت بعد أن فاجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المستثمرين بالإشارة إلى أنه قد يبدأ تقليص التحفيز الكبير الذي يقدمه في موعد مبكر عما كان متوقعًا.
 

وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش لينهي سلسلة مكاسب استمرت على مدى تسعة أيام، فيما قادت قطاعات التعدين والمرافق والتكنولوجيا الانخفاض.
 

ونزلت العقود الآجلة لستاندرد أند بورز 500 نحو 0.3 بالمئة بعد يوم من خسارة المؤشر القياسي الأمريكي نصفًا بالمئة عقب تصريحات من المركزي الأمريكي ذكر فيها أنه قد يبدأ رفع أسعار الفائدة في 2023، وهو موعد مبكر بواقع عام عما كان متوقعًا.


وتختلف لهجة مجلس الاحتياطي بشأن تشديد سياسته في عصر الجائحة بشكل لافت عن موقف البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، حين ذكر أنه من المبكر للغاية النقاش حول إغلاق صنابير الأموال على الرغم من ارتفاع التضخم في الآونة الأخيرة.
 

وجميع الأنظار اليوم على القراءة النهائية للتضخم في مايو بمنطقة اليورو المقرر صدورها بحلول الساعة 0900 بتوقيت جرينتش.


وهوى سهم كيور فاك للتكنولوجيا الحيوية 50 بالمئة بعد أن قالت الشركة الألمانية في وقت متأخر من أمس الأربعاء إن لقاحها المضاد لكوفيد-19 فوت الهدف الرئيسي في المرحلة الأخيرة من التجارب، مما يثير شكوكًا بشأن التسليم المحتمل لمئات الملايين من الجرعات للاتحاد الأوروبي.

 

وقد صعدت الأسهم الأوروبية، أمس الأربعاء، إذ اقتفت أسهم شركات الطاقة إثر قفزة لأسعار النفط، بينما يتحول اهتمام المستثمرين إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لاستقاء مؤشرات حيال ما إذا كان البنك المركزي سيبدأ مناقشة تقليص سياسته النقدية فائقة التيسير.

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