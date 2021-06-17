الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار جديد ضد المتهمين بسرقة «معدات الكبارى» فى السلام

معدات الكباري
معدات الكباري

قررت نيابة السلام الجزئية، اليوم الخميس، تجديد حبس 3 أشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بسرقة معدات وأدوات بناء خاصة بالأعمال الإنشائية والكبارى من المواقع تحت الإنشاء بالسلام، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان قيام كل من صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم، سائق، مقيم بمحافظة الفيوم بحيازة معدات وأدوات بناء خاصة بالأعمال الإنشائية والكبارى داخل المخزن ملك الأول.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على سيارة قيادة الثانى ويعمل عليها سائقًا محمل عليها (20 ماسورة حديدية "سقالات" - 4 مسامير حديدية "كبيرة الحجم" - 5 أجولة بداخلهم كمية من الصواميل الحديدية خاص بالكبارى - ميزان حديدى)، جميعها مجهولة المصدر.
وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات أقرا بتحصلهما عليها من أحد الأشخاص بقصد التصرف فيها بالبيع كـ"خردة "، واعترفا بعلمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة.
وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد هوية الأخير وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة القسم، وباستهدافه تم ضبطه حال استقلاله سيارة " نقل بمقطورة " مُحمل عليها (5 بلتات من البلاط المزايكو بإجمالى 180 مترا)، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين اعترف بقيامه بسرقة المضبوطات حمولة السيارة من داخل موقع تحت الإنشاء تابع لإحدى شركات المقاولات.
كما أقر بسابقة قيامه بسرقة المضبوطات حوزة المتهمين الأول والثانى من داخل أحد المواقع الإنشائية والمسند أعمالها لإحدى شركات المقاولات وتسليمها للمتهمين نظير مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

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