الخميس 17 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تميز ضد المرأة.. تحرك برلماني بسبب اقتصار رئاسة الجامعات على الرجال

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب،  موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أكدت فيه عدم الشفافية والحيادية فى اختيارات رؤساء الجامعات، وأن سيطرة الوزير على الاختيارات  يتعارض مع نص المادة 21 من الدستور التى تكفل استقلال الجامعات.

وقالت النائبة أمل سلامة، اإن منصب رؤساء الجامعات أصبح قاصرا على الرجال فقط بعد القيادات النسائية الناجحة  من التواجد ضمن الأسماء التى ستعرض على رئيس الجمهورية خوفا من اختيار الرئيس لإحداهن فى حال عرض الأسماء عليه.

وأوضحت النائبة فى طلب الإحاطة أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى أصدر القرار رقم 293 لسنة 2021، بإعادة تشكيل اللجنة المتخصصة بترشيح رؤساء الجامعات ليزيد عددها على 9 أعضاء منهم 6 أعضاء يتم اختيارهم من المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالى - أى أن جميعهم يتم اختيارهم من الوزير-، والثلاثة الآخرين من الجامعة محل الاختيار.

وأشارت إلى أن قرار وزير التعليم العالى يكرس سيطرته على اختيار رؤساء الجامعات ويتعارض مع المادة 21 من الدستور التى نصت على استقلال الجامعات، حيث تقوم اللجنة بترتيب درجات المرشحين لاختيار أعلى ثلاثة يتم عرضهم على رئيس الجمهورية لتعيين واحد منهم.
وتابعت أنه تم فتح باب الترشيح لرئاسة ثمانية جامعات وتقدم  53 مرشحا من بينهم 6 سيدات بما يمثل 11% من عدد المرشحين، إلا أن اللجنة التى شكلها وزير التعليم العالى بالمخالفة لنص الدستور، وضعت نظاما لترتيب المرشحين يفتقر للشفافية والحيادية، حيث ينفرد رئيس اللجنة بمعرفة الدرجات المعطاة لكل مرشح دون غيره.

وأكدت النائبة أمل سلامة فى طلب الإحاطة أنه تم الاتفاق المسبق بين أعضاء اللجنة الستة الممثلين للوزير على استبعاد السيدات المرشحات من التواجد ضمن الأسماء الثلاثة التى ستعرض على رئيس الجمهورية، مع العلم أن من بين المرشحات قيادات نسائية ناجحة وصالحة لقيادة أى جامعة مثل نائبة رئيس جامعة بنى سويف للدراسات العليا وعميدة أداب بنها للعام السادس والحاصلة على الجودة والاعتماد لكليتها بعد عام من تعيينها.

وشددت النائبة على أن استبعاد القيادات النسائية من قبل لجنة الوزير يدخل ضمن ما يسمى بالعنف والتمييز ضد المرأة وعدم المساواة وتكافؤ الفرص، وأن هذا التصرف ضد سياسة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتمكين المرأة وإعطاءها حقوقها فى تولى المناصب العامة.

كما أكدت على أن حرمان المرأة بهذا الشكل دون مراعاة للمعايير الموضوعية والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص  وانتهاكا للنصوص القانونية والدستورية وهو ما لا يمكن أن تتقبله القيادة السياسية الداعمة لتمكين المرأة وتوليها المناصب القيادية.

مجلس النواب طلب إحاطة رئيس الوزراء رئيس مجلس النواب وزير التعليم العالي روساء الجامعات منصب رؤساء الجامعات الرجال فقط القيادات النسائية الناجحة اختيار رؤساء الجامعات

مواد متعلقة

وليد دعبس: فكرة التنسيقية كانت حلم وشبابها أثبتوا قدرتهم على تحقيق أحلامهم

بعد موافقة النواب.. تعرف على مستهدفات خطة التنمية في قطاع التنمية العمرانية

«المؤتمر»: التوعية لا تقل أهمية عن تغليظ العقوبات للقضاء على ظاهرة ختان الإناث

بعد موافقة النواب عليها.. تعرف على مستهدفات خطة التنمية لتمكين السيدات

19 توصية لـ«قوى عاملة النواب» بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

«حقوق إنسان النواب» تستقبل وفدًا حقوقيًا أوزبكستانيًا

الهضيبي: إنجازات آخر 7 سنوات تحتاج لمجلدات لاستيعابها

«الحركة الوطنية»: تشكيل مجموعات عمل لبحث القضايا الجماهيرية

ضربة حرة

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى بالقاهرة.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية (رابط)

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالجيزة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 17-6-2021

حادث مرورى مروع بين سيارتين ملاكى بنفق الأزهر

من الدور 59 بالعاصمة الإدارية.. مصر تحتفل بانتهاء خرسانة «أعلى برج فى إفريقيا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط

خالد عكاشة

قناة إسطنبول.. هل من فرصة تركية حقيقية؟

ماجد حبته

ريجينى.. أكذوبة الضابط الكينى

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (4)

د. أحمد لاشين

محمد حسين يعقوب.. سقوط صنم السلفية الأخير

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بالموقف الأوروبي الداعي للحفاظ على حل الدولتين

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين فى بلدة قصرة جنوب نابلس

وقفة احتجاجية بسبب إغلاق قوات الاحتلال مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية