ضبط تاجر مخدرات بشحنة قيمتها 2 مليون جنيه في العاشر من رمضان

أنهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم الخميس، نشاط أحد العناصر الإجرامية مقيم بمحافظة شمال سيناء، وله محل إقامة آخر بمحافظة الإسماعيلية تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وذلك بعدما أكدت معلومات الأمن الوطني قيامه بمزاولة نشاطا إجراميا في بيع وترويج المواد المخدرة وتوسعه في استقطاب الخارجين عن القانون للترويج للمخدرات وتوزيعها في أكثر من محافظة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية ، وعُثر بحوزته على (30 طربة حشيش– كمية لمخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالي - هاتف محمول) ، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات واعترف بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار وتصنيع المواد المخدرة.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2 مليون و240 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.