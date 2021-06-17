الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لمواليد الأبراج المائية.. الخميس 17 يونيو 2021

الأبراج
الأبراج

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم والتوقعات الفلكية لجميع مواليد الأبراج المائية، اليوم الخميس 17 يونيو 2021 على النحو التالي:

 

العقرب
مهنياً: تكون سبّاقًا في عملك، وتقدّم أفضل ما لديك من طاقات ومواهب، وتتحمّس لبدء مشروع جديد.

عاطفياً: تعيش لحظات جميلة جداً تستعيد خلالها ثقة الأحبّاء بك، وتتحرّر من العقد والتحفظات والتشنجات التي تلاحقك أينما حللت.

صحياً: حاول مقاومة الإغراءات التي تبعدك عن ممارسة الرياضة، ولا تجعلها تتغلب على ما يعود بالنفع على صحتك.


الحوت 

مهنياً: تجنب التصريح بأفكارك، وحاول التكتم والعمل بصمت، وفكّر جيداً قبل أي تصرّف يمكن أن تندم عليه لاحقاً.

عاطفياً: الارتجال في التعامل مع الشريك قد يخلق نوعاً من الخوف، وهذا قد تكون له انعكاسات سلبية غير مبرّرة.

صحياً: ضاعف نشاطك الرياضي، ومارس السباحة كلما أتاح لك الوقت ذلك، فهي مفيدة.

 

السرطان

مهنياً: يسلّط هذا اليوم الضوء عليك أو يزيد من قدراتك، فتشعر بالفخر والاعتزاز، وتتفوق على الجميع.

عاطفياً: خُذ احتياطاتك من تفجّر وضع عائلي، ولا تحاول إثارة غيرة الشريك أو اللعب بأعصابه لأنه يمكن ألا يتحملك.

صحياً: إذا اتّبعت الإرشادات والتعليمات وتقيّدت بالمواعيد المحدّدة لتناول الوجبات فإن النتائج ستكون أكثر من رائعة.


صفات أصحاب الأبراج المائية

أصحاب الأبراج المائية حساسون بالإجمال فهم يتأثرون سريعاً بالأحداث والمواقف. وهم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء.

يتميز مواليد الأبراج المائية بالرومانسية، وغالباً ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب ويحبون معاملة الشريك بكل محبة لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.  يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة.

من الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائما ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام، ويتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين، وهم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائما ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين.

من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، والتي تتأثر من أقل الأشياء، ولا يستطيع مواليد الأبراج المائية مواجهة المشاكل، ولكنهم يهربون عند حدوث أي مشكلة إلى عالمة الخيالي، كما أن لهم بعض الأفكار الغير واقعية، كما أنهم شخصيات متسرعة ومتهورة، وهم ليسوا من الشخصيات الصبورة كثيرا ما يفقد الأمل ويستسلم بسهولة.

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