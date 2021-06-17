التحفظ على ربع طن لحوم مجهولة المصدر مزبوحة خارج المجازر بالإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 325 كيلو جرام من اللحوم مجهولة المصدر مزبوحة خارج المجازر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين، يفيد بشن حملات لتشديد الرقابة على أسواق اللحوم ومصانع التصنيع الغذائي لضبط المخالفات وحماية صحة المواطنين من الأخطار التي تهددهم.



أسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر لحوم مذبوحة خارج المجزر، وتم ضبط كمية من اللحوم قدرها 325 كيلو جرام، مجهول المصدر، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.



كانت النيابة العامة بالاسكندرية، قررت التحفظ علي 1.5 طن لحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.



وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية لحيازته لحوم مستوردة فاسدة قبل بيعها للمستهلكين.



وتم مداهمة الثلاجة وألقى القبض على مالكها وبتفتيشها عثر علي 1.5 طن لحوم مستوردة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.



وقررت النيابة العامة بالاسكندرية، التحفظ علي 127 كيلو من أسماك الأرنب السامة قبل بيعها بالاسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش وعرض سلعة محظورة.



وتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك محل لبيع الأسماك "بدون ترخيص" لحيازته وبيع أسماك محظور بيعها لخطورتها.



وتم مداهمة المحل وألقى القبض على مالكه وبتفتيشه عثر على 127 كيلو جرام أسماك الأرنب غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومحظور صيدها أو تداولها بالأسواق لاحتوائها على كمية كبيرة من السموم، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.