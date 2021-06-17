الخميس 17 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية.. الخميس 17 يونيو 2021

الأبراج
الأبراج

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية النارية ليوم الخميس 17 يونيو 2021 على النحو التالي:


الحمل

مهنياً: تبحث عن مصادر ماليه جديدة تمول بها استثماراتك، فكن مستعداً للمرحلة المقبلة التي تتطلب منك الكثير من الصبر. 

عاطفياً: العقدة تكمن في صعوبة التواصل مع الشريك وفي ميلك، كفّ عن إلقاء الكلمات جزافاً ومن دون تحفّظ.

صحياً: القلق الدائم ليلاً يرهق الأعصاب ويبقيك في حال من الترنح نهاراً وعدم التركيز في العمل


القوس 

مهنياً: تكون الأجواء راكدة روتينية تمامًا وفارغة من الحظوظ ولا يجوز الاتكال على الفرص العابرة، ويناسبك العمل الهادئ والروتيني بعيدًا عن الأضواء والصخب.
عاطفياً: لا تترك الغضب يسيطر عليك، انتبه من عنف أو من مواجهات قد تؤدّي إلى الأسوأ بينك وبين الشريك.

صحياً: مراقبة وضعك الصحي بين الحين والآخر من قبل طبيبك مهم، ولا سيما إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك بعض الشيء.


الأسد 

مهنياً: يوم إيجابيّ لأنّه خال من الظروف الضاغطة، وبالتالي تسود يومك أجواء لطيفة ومشجّعة ومريحة على مختلف الصعد.

عاطفياً: لا تحاول التضييق على الشريك ولا سيما أنه يعاني ضغوطاً عاطفية قوية، بل حالو التقرب منه ومساعدته للتخلص منها.

صحياً: تسير الأمور على نحو جيّد جدّاً، تمارس رياضتك المفضل وتُذهل الكثيرين بحسن إدارتك الأمور الصحية وتنفيذها على نحو سهل ومقنع.

 


صفات أصحاب الأبراج النارية

الصفات التي يشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس والتي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم، وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، وهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان وكثيرا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين، ويحبون الظهور وتسليط الضوء عليهم.

 

السمات العامة للأبراج النارية

يشترك أصحاب الأبراج النارية في بعض الخصائص والميزات العامة ، وقد تختلف الخصائص لبعضها ، بما في ذلك:

يتميزون بشخصيات مهيمنة.

غالبا ما يتميزون بالحماس والانفتاح والتمرد والعاطفة والشجاعة.

سريعي الانفعال ويصعب السيطرة عليهم.

يعطون الإلهام والحماس للناس من حولهم.

لديهم الكثير من الطاقة الجريئة والنشطة والأمل والصلابة والحيوية.

يتصفون بالمرح ويمتلكون روح الدعابة.

لديهم ثقة وإيمان كبيرين.

يحبون معرفة الأفكار والمفاهيم الجديدة.

لديهم شخصية قيادية.

لديهم أيضًا شخصية قوية وحازمة ، مما يجعلهم محور الاهتمام.

يحبون الحرية والاستقلال.

لديهم جانب من الابداع.

يتمتعون بالعفوية.

واضحين للغاية.

لديهم الاكتفاء الذاتي وشغف كبير بالحياة.

هم غالبا أنانيون.

لديهم معنويات عالية.

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