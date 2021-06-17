حادث مرورى مروع بين سيارتين ملاكى بنفق الأزهر

وقع صباح اليوم الخميس، حادث تصادم مروع، أعلى نفق الأزهر بصلاح سالم، بالقاهرة في الاتجاه القادم من القلعة والمتجه إلى كوبري الفردوس، وذلك بعد تصادم سيارتين ملاكي.

ونتج عن الحادث إصابة السيدة التي كانت تقوم بقيادة إحدى السيارتين، وتبين إصابتها بجروح وكسور مختلفة في أنحاء الجسد ونقلت إلى المستشفى في حالة غير مستقرة، وجارٍ تقديم الرعاية الطبية اللازم لها، وتسبب الحادث في حدوث شلل مروري بالطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة بصلاح سالم بوقوع حادث تصادم أعلى النفق في الاتجاه من القلعة إلى الفردوس والمطار، ونصحت إدارة المرور قائدي المركبات بسلك طريق الأوتوستراد اتجاه المطار لتفادي الكثافات.

وعززت مرور القاهرة بالخدمات المرورية لسحب الكثافات بالطريق الذي شهد الحادث، كما رفعت الأوناش المرورية السيارتين من الطريق لتسيير حركة المركبات، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.