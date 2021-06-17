بعد تطعيم 70% من السكان.. إسبانيا تُعيد الحياة الليلية بقيود

بعد أكثر من عام من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، أقرت إسبانيا إعادة الحياة الليلية وفتح البارات والملاهى الليلية مرة آخرى، ولكن مع قيود زمنية معينة، وذلك حتى يتم تطعيم 70% من السكان.

وأشارت قناة "اتينينا 3" الإسبانية إلى أن هذه الاجراءات وافقت عليها بالفعل وزارة الصحة ولكن بشروط وهىسيتم السماح بافتتاح المبنى عندما تكون المنطقة خارج مستويات المخاطر أو عند مستوى التنبيه.

كما يتم استهلاك المشروبات والطعام، سواء في الداخل أو الخارج ، بالجلوس على الطاولات وعلى مسافة 1.5 متر بين الكراسي على كل طاولة، ولن يتم تجاوز السعة الداخلية البالغة 50٪.

في الخارج يمكن شغل جميع الطاولات طالما تم استيفاء المسافات بين الجداول نفسها، وسيكون الحد الأقصى للطاولات هو 6 أشخاص في الداخل و 10 في الهواء الطلق

وسيكون وقت الإغلاق بحد أقصى 2:00 صباحًا ، ويمتد بحد أقصى 3:00 صباحًا في المواقع التي يوجد بها انتشار جيد لفيروس كورونا.

إذا وصلت المنطقة إلى مستوى التنبيه 2 ، فقد يفكر المجتمع في السماح بفتح أماكن الحياة الليلية مع القيود المقترحة في إشارة المرور الصحية، ما يقلل من السعة إلى الثلث.

في هذا الوقت يمكن للمجتمعات التالية إعادة فتح الحياة الليلية نظرًا لمستوى تنبيهها: جزر البليار، ومجتمع بلنسية، ومورسيا، وجاليسيا، وإكستريمادورا ، ونافارا ، وأستورياس.

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 176.91 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و985359.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

