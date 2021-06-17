التحفظ على 5 آلاف عبوة ألبان فاسدة في ثلاجة بالإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 5100 عبوة من الألبان منتهية الصلاحية مما تمثل خطرا كبيرا على المواطنين داخل ثلاجة ألبان، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن ثلاجة البان كائنة بمنطقة برج العرب، لحيازة وعرض منتجات ألبان منتهية الصلاحية داخل ثلاجة لإحدى الشركات بدون ترخيص مسبق من الجهات المختصة، قبل بيعها بالأسواق بقصد التربح منها.

تم مداهمة الثلاجة والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشها عثر بداخلها على 5100 عبوة من الألبان منتهية الصلاحية مما تمثل خطرا كبيرا على المواطنين تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وكان مدير أمن الإسكندرية، تلقى منذ عدة أيام، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لمنتجات الألبان، بحيازة منتجات ألبان فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وباستهداف المصنع، ألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 44 طن "جبن رومى" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "عفن ظاهرى"، و30 طن "ملح سياحات" غير صالح للإستهلاك الآدمى مخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامها فى الأغراض الغذائية "مستلزمات إنتاج"، و1,5 طن "جبن أبيض" بدون مستندات "مجهولة المصدر" تحت التجهيز، و660 عبوة فارغة مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.