إيداع طفلة عثر عليها بمدينة نصر دار رعاية

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، بإيداع طفلة عثر عليها ملقاة بأحد الشوارع الجانبية دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول دار رعاية، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، عثرت على طفلة حديثة الولادة ملقاة بأحد الشوارع الجانبية دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

البداية عندما تلقي المقدم حسام ناصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على طفلة حديثة الولادة بأحد شوارع الدائرة.

على الفور انتقل رجال مباحث القسم وتم العثور على طفلة ملفوفة مرتدية كامل ملابسها على قيد الحياة تم اصطحابها إلى ديوان القسم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.