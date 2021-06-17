الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

اليوم.. نظر دعوى إلغاء قسم النظم والحاسبات بكلية الهندسة جامعة الأزهر

كلية الهندسة جامعة
كلية الهندسة جامعة الأزهر

تستأنف هيئة المفوضين للدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري بالجيزة، اليوم الخميس،  نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء قسم النظم والحاسبات وضمه إلى قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة جامعة الأزهر وتعديل شهادة المدعي بأن تتضمن حصوله على بكالوريوس كلية الهندسة الكهربية شعبة نظم التحكم الآلي والآلات الحاسبة.

وكان محمد حامد سالم المحامي وكيلٱ عن عمار البرعى، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار الامتناع عن تعديل شهادة تخرج المدعي بأن تتضمن حصوله على درجة الإجازة العالية البكالوريوس في الهندسة الكهربية شعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه شهادة تخرج رسمية بذلك، وكذلك إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء قسم النظم والحاسبات بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وضمه إلى قسم الهندسة الكهربية.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 7818 لسنة 75 ق كل من وزير التعليم العالي، وزير القوى العاملة، ونقيب المهندسين، و شيخ الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر، وعميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

وذكرت الدعوى أن المدعي تخرج من كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر وحصل على شهادة التخرج تفيد أنه حاصل على درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في هندسة النظم والحاسبات دور مايو 2016/2017 بتقدير عام جيد، وقام مجلس جامعة الأزهر باعتماد نتيجة المدعي بتاريخ 25/7/2017.

وتابع أن قسم النظم والحاسبات هو قسم دخيل على كلية الهندسة جامعة الأزهر، حيث كان أساس وأصل هذا القسم عبارة عن شعبة من شعب قسم الهندسة الكهربية، وكان يحمل اسم شعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات وتم استئصال هذه الشعبة من قسم الهندسة الكهربية، وتم إنشاؤها كقسم منفصل ومستقل بالكلية وتم تغيير المسمى للنظم والحاسبات لتصبح الشعبة بعد استئصالها وانفصالها "قسم النظم والحاسبات"وهذا القسم بهذا المسمى "قسم النظم والحاسبات" غير معترف به وغير موجود في أكثر من 22 جامعة مصرية أخرى، وأصبح مسمى هذا القسم المنفصل" قسم النظم والحاسبات" يتشابه مسماه مع مسـميات أخــــرى مثل هندسة الحاسبات والاتصــالات وأقسـام كليات الحاسبات والمعلومات على مستوى جامعات الجمهورية ولم يلق هذا المسمى في شهادة التخرج أي اعتراف من نقابة المهندسين أو أي اعتراف من الشركات والمصانع التي تطلب وظائف مهندسين كهرباء.

وأضافت الدعوى أن المدعي قد فوجئ هو وغيره من الخريجين أنهم تعرضوا لأكبر عملية خداع وتلاعب بمستقبلهم، حيث أنهم درسوا ذات مواد التخصص لقسم الهندسة الكهربية الثابتة باللائحة ومقرراتها بشعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات، ولم يذكر ذلك في شهادة التخرج، الأمر الذي عرقل مسيرتهم العملية وفوجئوا بتشابه المسمى في شهادتهم بمسميات كليات ومعاهد الحاسبات والمعلومات، الأمر الذي تسبب لهم في أضرار بالغة بسبب وجود مسمى النظم والحاسبات دون أي إشارة للهندسة الكهربية، التي درسوها أو إشارة لعبارة التحكم الآلي بجوار كلمة نظم في شهادة التخرج من الجامعة

محكمة القضاء الإداري الجيزة البكالوريوس جامعة الأزهر كلية الهندسة

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