نائب نقادة يطالب بإنشاء مطبات المتكررة بقرية «كوم الضبع» بقنا

للحد من الحوادث

طالب النائب حمدى سعد عمر سليمان، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بإنشاء مطبات بقرية "كوم الضبع" بمركز نقادة، للحد من الحوادث المتكررة بالطريق الذى يفتقد عناصر الأمان.

وأوضح نائب نقادة، أن الطريق الرئيسى بقرية كوم الضبع بجوار مركز الشباب، بدءًا من مدرسة الشيخ الشعراوى وحتى محطة الصرف الصحى، يعانى من تكرار حوادث الدراجات النارية بسبب السرعة الجنونية لقائدى هذه الدراجات، نتيجة عدم وجود مطبات بالطريق؛ على الرغم من أن هذا الطريق يعتبر من الأماكن الحيوية نظرًا لوجود مركز الشباب وملاعب مركز الشباب بإمتداد الطريق، وكذلك مكتب تحفيظ القرآن الذى يتردد عليه الأطفال الصغار، مطالبًا بالموافقة على إنشاء مطبات بالطريق للحد من الحوادث المتكررة.

وفي تقرير سابق كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عـدد حوادث السيارات على الطرق خلال عـام 2019، حيث بلغ 9992 حادثًا مقابل 8480 حادثًا عام 2018 بنسبة ارتفاع 17.8%.

وقال الجهاز في تقرير عن معدل الحوادث، إنه عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات ارتفع إلى 3484 متوفى عام 2019 بزيادة 12.9%، مشيرًا إلى أن معدل حـوادث السيارات بالنسبة للإسكان بلغ حادثة / 10اّلاف نسمة، بينما بلغ المعـدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة /1000 مركبة، كما بلغ معدل الوفيات 3.6 متوفى/100 ألف نسمة، و30.3 متوفى/100 ألف مركبة عام 2019، وارتفع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادث/يوم عام 2019.

وأرجع الجهاز السبب الرئيسي لحوادث السيارات إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7%، يليه عيوب فنية في المركبة 13.5% من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.

في المقابل، كشف الجهاز عن انخفاض حوادث القطارات إلى 1863 حادثًا عام 2019، مقابل 2044 حادثًا عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 8.9%٪، بينما ارتفـــع معـدل قســوة حـــوادث القطارات إلى 42.4 متــوفى / 100 مصاب عـام 2019، مقابل 34.3 متوفى / 100 مصاب عام 2018.

وأشار التقرير إلى انخفاض معدل حوادث القطارات إلى 6.3 حادث / مليون راكـــب عــــام 2019، مقـــابل 7.9 حادث / مليون راكب عام 2018، وكان أكبر حــالات حـــوادث القطــارات هي اصطـدام المركبات ببوابة المنافذ (المزلقانات)، حيث بلغت 1641 حـــالة بنسبة 88.1% من إجمالى حـــالات حــــوادث القطــارات عام 2019 مقابل 1696 حالة بنسبة 83% عام 2018.