الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس الجزار المتهم بالاعتداء على سيدة مسنة في السلام

حبس
حبس

قررت نيابة السلام، اليوم الخميس، حبس الجزار المتهم بالاعتداء على سيدة بالضرب بمنطقة النهضة بدائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء المجني عليها للإدلاء بشهادتها، وعرضها على الطب الشرعي لبيان مابها من إصابات. 

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو يظهر فيه شخص ملتحي يتعدى بالضرب المبرح على سيدة مسنة ويخبط جسدها في درجات السلم، ويسبها بأبشع الألفاظ، وأظهرت التعليقات على الفيديو أن المتهم دائم التعدي على السيدة بسبب خلافات الجيرة وأن زوجها مريض ، وأن السكان بالمنطقة حاولوا التدخل أكثر من مرة لإنقاذ السيدة المجني عليها من اعتدائه عليها لكنه اعتدى عليهم أيضا.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذا الشخص يعمل جزار ويقيم بمنطقة النهضة، مطالبين بضبطه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

منطقة النهضة القاهرة فيس بوك الطب الشرعي مواقع التواصل الاجتماعي جزار

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