روسيا تصعد 5 مراكز في تصنيف الاقتصادات القادرة على التنافس

أظهر تصنيف للاقتصادات العالمية الرائدة من حيث قدرتها التنافسية، أن روسيا صعدت في الترتيب في عام 2021.

وأشار التصنيف لمدرسة الأعمال الدولية IMD ومدرسة "سكولكوفو" الروسية للإدارة، اليوم الخميس، إلى أن روسيا صعدت 5 مراكز في الترتيب منذ العام الماضي، وحلت في المركز الـ 45 من أصل 64.

وقال التصنيف إن روسيا حلت في المركز الـ 16 من حيث السياسات الضريبية و25 من حيث نسبة توظيف العمالة و24 من حيث مستوى تطوير القاعدة العلمية.

وحسب مؤشرات التطور الاقتصادي وحالة البنية التحتية حلت روسيا في المركز الـ 38 وفاعلية الحكومة في الـ 50 وحالة أوساط الأعمال 54.

وستكون من أهم المهمات الماثلة أمام الاقتصاد الروسي زيادة النمو الاقتصادي وتطوير الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية للنقل، ومحاربة الفقر وعدم المساواة وتراجع عدد السكان.

يشار إلى أن تحسين مواقع روسيا في الترتيب مرتبط بتطوير القطاع المالي والتكنولوجيات العالية وتقليص الأضرار بالبيئة المحيطة وتحسن عمل نظام الرعاية الصحية.

وتتصدر سويسرا هذا الترتيب الاقتصادي، بينما تراجعت سنغافورة التي كانت في المركز الأول العام الماضي إلى المركز الخامس هذا العام.

كورونا في روسيا

وأعلنت روسيا عن تسجيل 13397 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الأربعاء، منها 5782 في موسكو، مما رفع الحصيلة الرسمية منذ بداية الجائحة إلى خمسة ملايين و249 ألفًا و990.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة: إن 396 شخصًا توفوا لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 127576.

وتقول هيئة الإحصاء الاتحادية، التي تُصدر بيانات منفصلة، إن حوالي 270 ألفًا توفوا لأسباب مرتبطة بكوفيد-19 منذ أبريل 2020 وحتى أبريل 2021.