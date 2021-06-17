1145 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في كازاخستان 1145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 405 آلاف و209 حالات.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية -في بيان نقلته وكالة أنباء (كازينفورم) الكازاخية، اليوم الخميس- أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1052 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 381 ألفا و26 حالة.

وأضافت أن عدد مصابي (كوفيد-19) الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن أكثر من 44 ألف حالة، منهم أكثر من 6 آلاف يتلقون العلاج داخل المستشفيات، و512 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، أكدت وزارة الصحة أن أكثر من مليوني شخص في البلاد قد تلقوا الجرعة الأولى من هذه اللقاحات.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.