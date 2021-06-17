الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منتجعات البحر الأحمر تستقبل 10 الآلاف سائح يوميًا

صحيفة إيطالية: مصر مستعدة لاستقبال السياح وضمان إقامة آمنة لهم

السياحة في مصر
السياحة في مصر

نشرت صحيفة "Si Viaggia" الإيطالية حوارا أجرته مع أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أكدت فيه أن مصر مستعدة لاستقبال السياح وضمان إقامة آمنة لهم في ظل اتخاذها للإجراءات الصحية اللازمة، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي تستقبل منتجعات البحر الأحمر أكثر من 10 الآلاف سائح يوميًا مع الإبلاغ باستمرار عن انخفاض في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الفترة من يوليو 2020 إلى أوائل عام 2021 ، تمكنت مصر من جذب حوالي مليون سائح بالرغم من الوباء، مؤكدة أن البلاد تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من تفشي المرض، بدءا من إلزامية إحضار شهادة "PCR" عند الدخول وحتى تطبيق معايير صارمة للنظافة والسلامة في المطارات ووسائل النقل العام والفنادق والمطاعم والمرافق السياحية المختلفة. 

ونقلت الصحيفة  الإيطالية عن رئيس هيئة التنشيط السياحي، قوله: "تم تطعيم مائة بالمائة من العاملين في شرم الشيخ والغردقة، كما أطلقنا حملة تطعيم طوعية ضد فيروس كورونا لموظفي قطاع السياحة في مواقعنا على البحر الأحمر، َونعتزم في الفترة القادمة جعل التطعيم شرطًا أساسيًا للعمل في هذا القطاع". 

- لوائح استئناف السياحة في مصر 

ولفتت الصحيفة نقلا عن المسؤول السياحي، إلى أن هيئة التنشيط السياحي أصدرت لوائح استئناف السياحة في مصر والتي تنطبق على جميع المرافق السياحية في البلاد، تماشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية (WHO)، حيث تم إدخال شهادات السلامة الصحية كشرط مسبق لمرافق الإقامة ومنظمي الرحلات والمواقع الأثرية والمتاحف لاستئناف أنشطتها واستقبال الزوار.  

- المجلس العالمي للسفر منح مصر طابع السفر الآمن

وأشار "يوسف" في حواره مع "Si Viaggia" إلى أنه تأكيدًا على نجاح مصر في تطبيق هذه الإجراءات الصحية، منح المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) مصر طابع السفر الآمن ، والذي يعترف بالوجهات حول العالم في إطار تطبيقها بروتوكولات الصحة والنظافة العامة بما يتماشى مع بروتوكولات السفر الآمن التابعة للمجلس. 

وأضاف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الحكومة تتخذ عدة إجراءات لجذب السياح، مثل برنامج التأشيرة الإلكترونية لتسهيل السفر، فضلا عن زيادة التعاون مع القطاع الخاص والمشاركة في المعارض الدولية والسفر، وتقديم خصومات بنسبة تصل إلى 20٪ على تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، بالإضافة إلى العروض الجذابة والحملات التسويقية للترويج للسياحة الدولية. 

ونوه إلى ان مصر شهدت إطلاق المتحف القومي للحضارة المصرية (NMEC) ، أحد أكبر وأهم المتاحف الأثرية في العالم ، وأول المتاحف التي احتضنت الحضارة المصرية بأكملها، كما تم فتح العديد من المتاحف الأخرى خلال الوباء، مثل متحفي شرم الشيخ والغردقة، إلى جانب الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير في الجيزة هذا العام، وأخيرًا افتتاح متحفين بمطار القاهرة الدولي لمنح السياح نظرة أخيرة على كنوز الدولة الفريدة قبل مغادرتها. 

واختتم حواره قائلا: "مصر وجهة ذات جاذبية كبيرة ولديها بالفعل بنية تحتية سياحية قوية، ونحن نواصل العمل على التنمية المستدامة للبنية التحتية للسياحة في أشهر وجهاتنا ، وخاصة في منطقة البحر الأحمر."

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