غلق مخبز بلدي وتحرير 28 محضرًا خلال حملة تموينية بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات وكذلك المرور على المخابز البلدية للتأكد من الالتزام بالمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية .

⁩وفى ذات السياق قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة بحملة مكبرة على المخابز البلدية أسفرت عن غلق مخبز بلدى بناحية أبو حمص لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جراما فى الرغيف الواحد، وضبط 3 مخابز قاموا بالتصرف فى 70 شيكارة دقيق بلدى.

كما قامت الحملة بتحرير 28 محضرا متنوعا للمخابز البلدية، عبارة عن 17 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، وغلق أحدهم تجاوز مقدار العجز 23 جراما فى الرغيف الواحد، و3 محاضر للتصرف فى كميه من الدقيق قدرها 70 شيكارة دقيق بلدى مدعم وبيعها فى السوق السوداء، وتحرير محضر مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وتحرير محضر توقف بدون إذن من الجهات المختصة أو وجود عذر قهرى، وتحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن اسم المخبز والمدير المسئول ووزن وسعر الرغيف ومواعيد التشغيل وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت التفتيش.

وفى ذات السياق قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة فجر اليوم الخميس، بضبط 10 أطنان أعلاف مجهولة المصدر بأحد محلات الأعلاف، و⁦ضبط 25 شيكارة علف زنة الشيكارة 50 كيلو جرام تم التلاعب فى تاريخ الإنتاج

كما تم ضبط 11 علبة بلاستيك مقرمشات زنة العلبة الواحدة 2 كجم منتهية الصلاحية، و8 شكائر دقيق 50 كجم مدعم بأحد المخازن، و تم ضبط كمية من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بأحد محلات البقالة.

كما تمكنت الحملة من⁩ ضبط 80 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بأحد العيادات البيطرية، و120 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بأحد محلات المبيدات الزراعية، و⁩تحرير محضر لأحد المستودعات لعدم الإعلان عن أسعار الاسطوانات، وتحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و20 محضرا للمصانع والثلاجات لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية والنظافة والشهادات الصحية.