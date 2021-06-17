الخميس 17 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لليوم الثالث على التوالي.. موجة حر شديد تجتاح جنوب غرب أمريكا

موجة حر شديد غرب
موجة حر شديد غرب أمريكا

عانت معظم مناطق غرب الولايات المتحدة ولليوم الثالث على التوالي من موجة حر شديد ارتفعت فيها درجات حرارة لمستويات قياسية مما أدى إلى إصدار تحذيرات صحية وأجهد شبكات الكهرباء.

وقال إيريك شونينج الخبير بهيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية إن تغير الأحوال الجوية أتى بقدر من التحسن لولايات شمالية من بينها مونتانا وإيداهو، إلا أنه كان قاسيا على كاليفورنيا وأجزاء من الجنوب الغربي.

وأصدرت هيئة الأرصاد تحذيرات من شدة الحرارة في الغرب الأمريكي محذرة من أن هذه الأحوال قد تكون خطيرة، بل ومميتة، ولم ترد تقارير بعد عن أي وفيات بسبب الطقس شديد الحرارة.
كما أصدرت الهيئة تحذيرات من خطر الحرائق في ولايات كاليفورنيا ونيفادا ويوتا.

وتشتعل حرائق غابات كبيرة في كولورادو وأريزونا.

وأحرقت حرائق الغابات أكثر من 17 ألف كيلومتر مربع من الأراضي في عام 2020، ودمرت مئات المنازل في كاليفورنيا خلال موسم حرائق كان بالغ الشراسة.

ويقول خبراء هيئة الأرصاد إن موجة الحر غير المألوفة في أواخر الربيع نتجت عن ارتفاع الضغط الجوي فوق المناطق الصحراوية الغربية ولا يمكن أن تعزى بشكل مباشر لارتفاع درجة حرارة الكوكب.

وتسببت موجة الحر في زيادة الطلب على الكهرباء مع تزايد الاعتماد على أجهزة تكييف الهواء والمراوح الكهربائية. وحثت تكساس وكاليفورنيا، وهما أكثر الولايات الأمريكية سكانا، على الحفاظ على الطاقة.

وأصدرت شبكة كهرباء كاليفورنيا "تحذيرا" لمساء اليوم الخميس وطلبت من السكان إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية وأجهزة المكاتب بين الخامسة والعاشرة مساء.

ويحذر الخبراء من أن هذه الظروف المناخية "نادرة وخطيرة وقاتلة".
في ولاية نيفادا المجاورة، قد تحطم لاس فيجاس الرقم القياسي لدرجة الحرارة المسجلة عام 1940، بدرجة حرارة تتجاوز 46,5 مئوية الأربعاء. 

وبحسب وسائل إعلام محلية، لم تسجل مثل هذه الظاهرة المناخية القصوى والمطولة في هذه المنطقة منذ بداية صيف 2013.

وسجل الرقم القياسي العالمي لأعلى درجة حرارة في 10 يوليو 1913 قرب لاس فيغاس، في الجزء الكاليفورني من ديث فاليه بلغ 56,7 درجة مئوية.

لوس انجليس الولايات المتحدة درجات حرارة كاليفورنيا هيئة الارصاد الغرب الأمريكي

ضربة حرة

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية (رابط)

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى بالقاهرة.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالجيزة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 17-6-2021

مصدر بـ«تعليم القاهرة»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات

رسميًا.. طرق معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالدرجات فور ظهورها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط

خالد عكاشة

قناة إسطنبول.. هل من فرصة تركية حقيقية؟

ماجد حبته

ريجينى.. أكذوبة الضابط الكينى

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (4)

د. أحمد لاشين

محمد حسين يعقوب.. سقوط صنم السلفية الأخير

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بالموقف الأوروبي الداعي للحفاظ على حل الدولتين

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين فى بلدة قصرة جنوب نابلس

وقفة احتجاجية بسبب إغلاق قوات الاحتلال مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية