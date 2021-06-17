الخميس 17 يونيو 2021
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الأنبا مكاريوس أسقف المنيا يلقى عظته الأسبوعية بكنيسة الأنبا أنطونيوس.. الليلة

الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس

يلقي الأنبا مكاريوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، مساء اليوم، عظته الأسبوعية بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا. 

وخلال ترؤسه عظته الأسبوعية اليوم يتخد الأنبا مكاريوس كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد. 

ومن جهته يلقي الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة، غدًا، عظته الأسبوعية بكاتدرائية مارجرجس مقر المطرانية. 

وتستعد الكنائس المسيحية الثلاث في 20 يونيو الجاري، للاحتفال بعيد العنصرة وبدء صوم الرسل لمدة 21 يومًا.

ويعتبر صوم الآباء الرسل هو أول الأصوام التي صامتها الكنيسة الأولى بعد تأسيسها مباشرة، وأوصى به السيد المسيح شخصيًا، حينما انتقد اليهود تلاميذه متسائلين عن عدم رؤيتهم صائمين أبدًا، فأجابهم المسيح بأن التلاميذ في حالة فرح بوجوده معهم، أما حينما يُرفع عنهم فحينئذٍ يصومون، وهو ما تم فعليًا عقب صعود السيد المسيح إلى السماء وحلول الروح القدس على التلاميذ والرسل في يوم الخمسين، حسب ما هو مثبت بالبشائر الإنجيلية.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الصعود المجيد، وهو ذكرى صعود أو ارتقاء السيد المسيح إلى السماء بعد أربعين يومًا من عيد القيامة المجيد، ويعتبر واحدًا من بين 12 عيدًا تحتفل بها الكنيسة الأرثوذكسية، ويخلد ذكرى المرة الأخيرة التي ظهر فيها المسيح ليتحدث إلى تلاميذه بعد موته، حيث حاورهم أكثر من مرة على مدار أربعين يومًا، بينها ظهوره لتلاميذه عند بحيرة طبرية، أما المرة الأخيرة فكانت على جبل الزيتون، ثم ارتفع إلى السماء واختفى وراء السحب أمام أعين التلاميذ، وفقًا لروايات الإنجيل، وتحديدًا الإصحاح الأول من سفر أعمال الرسل.

وتعيش الكنائس المسيحية الثلاث فترة الخماسين المقدسة، والتي تعقب عيد القيامة المجيد، وتعتبر امتدادًا له، وتتميز هذه الفترة الروحية بالطقوس الفرايحية، ومن أبرز ألحان الكنيسة بفترة الخماسين لحن « يا كل صفوف السمائيين ». 

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